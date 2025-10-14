¹â¾¾»Ô¤Î¸©Æ»¤ÇÃÏ²¼¤Î¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤¬Ï³¤ì´§¿å¡¡¸¶°ø¤ÏÏ·µà²½¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÉå¿©¡Ú¹áÀî¡Û
¤¤Î¤¦¡Ê13Æü¡Ë¡¢¹â¾¾»ÔÊ¡²¬Ä®¤ÇÃÏ²¼¤Î¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤¬Ï³¤ì¡¢¸©Æ»¤¬´§¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÉå¿©¤Ç¡¢±þµÞ¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢¼þÊÕ¤Î¸òÄÌµ¬À©¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÏ³¤ì¤·¤¿¿åÆ»´É¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£1970Ç¯¤ÎËäÀß¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¥À¥¯¥¿¥¤¥ëÃòÅ´´É¤Ç¡¢Ãã¿§¤¯Éå¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÊ¡²¬Ä®¤Î¸©Æ»¹â¾¾Åì¹ÁÀþ¤ÇÃÏ²¼¤Î¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤¬Ï³¤ì¡¢Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀî¸©¹°è¿åÆ»´ë¶ÈÃÄ¤¬±þµÞ¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤·¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¤±¤µ8»þ²á¤®¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þµÞ¹©»ö¤Ï¤³¤Î²Õ½ê¤Î¿å¤ÎÎ®¤ì¤ò°ì»þÅª¤Ë»ß¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸åÆü²þ¤á¤ÆÉüµì¹©»ö¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¿åÆ»´É¤ÏºòÇ¯¤ÎÅÀ¸¡¤Ç°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤áÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¹¹¿·ºî¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£