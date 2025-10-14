µÈÅÄ¾°µ¥¢¥Ê50ºÐµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGOBOU FES. 2025¡ÙÂè2ÃÆ¥²¥¹¥È¤Ë¥ªー¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢ÃæÂ¼åéÎ¤»Ò¤é6ÁÈ
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー µÈÅÄ¾°µ¤Î50ºÐ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢12·î14Æü¤Ë¶äºÂ BASE GRANBELL¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØGOBOU FES. 2025¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¥²¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ß±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢Æ£°æ É÷¡ßÀîÂ¼¸µµ¤¡¢Æ£¸¶Áï¡ßµûË¡Ä¡ÄÂÐÃÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»×ÁÛ¡Ë
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢ÃæÂ¼åéÎ¤»Ò¡¢¥¸¥¨¥á¥¤¡¢YUBINOWA¡¢ALLINNS¡Ê¥¯¥é¥à¥Ü¥ó¥ß¥È¡õRAB ¤±¤¤¤¿¤ó¡Ë¡¢DJ¥·ー¥¶ー¤Î6ÁÈ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÌ¡²è²È ¿ù´ð¥¤¥¯¥é¤Ë¤è¤ëµÈÅÄ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËç¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Î»ý¤ÄÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢10·î13Æü¤è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂèÆó¼¡Àè¹Ô¤¬¸ø¼°ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë