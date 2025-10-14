¡ÚJ1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡Û½é¤Î¥êー¥°Àï¤â»Ä¤ê5»î¹ç¡¡½ªÈ×¤Ø¸þ¤±Îý½¬¸ø³«¡¡¼¡Àá¤Ï18Æü¥Ûー¥à¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¡¡
¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¢½é¤ÎJ1¤Ç¤Î¥êー¥°Àï¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í5»î¹ç¤Ç¤¹¡£Áá¤±¤ì¤Ðº£½µ18Æü¤Ë¤â»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚJ1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡Û½é¤Î¥êー¥°Àï¤â»Ä¤ê5»î¹ç¡¡½ªÈ×¤Ø¸þ¤±Îý½¬¸ø³«¡¡¼¡Àá¤Ï18Æü¥Ûー¥à¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¡¡
¤¤ç¤¦¡Ê14Æü¡Ë¤â¥Ïー¥É¤ÊÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢J1¾º³Ê¤ò»Ù¤¨¤¿37ºÐ¡¦¶â»³È»¼ùÁª¼ê¤¬ÀèÆü°úÂà¤òÈ¯É½¡£Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Ù¤¯¤¤ç¤¦¤ÎÎý½¬¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£RSK¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ë¥åー¥¹¤Î½ÕÀî¥³¥á¥ó¥Æ¥¤¥¿ー¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡¶â»³È»¼ùÁª¼ê¡Ú²èÁü①¡Û¡Ë
¡Ö¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¹Ô¤±¤º¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥·ー¥º¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢µîÇ¯¤Î¾º³Ê¤ÏÈá´ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Çº£Ç¯¤â¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤ÇÁ´°÷¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¬»³¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
15Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎGK¡¦¶â»³È»¼ùÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥Áー¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î37ºÐ¡£2018Ç¯¤«¤é8Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊGK13¡¡¶â»³È»¼ùÁª¼ê¡Ê37¡Ë¡Ë
¡Ö²¬»³¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Õ¥¡¥¸¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥¸¤Î¾¡Íø¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£8Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊMF27¡¡ÌÚÂ¼ÂÀºÈÁª¼ê¡Ê27¡Ë¡Ú²èÁü③¡Û¡Ë
¡Ö¥Áー¥à¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òËÍ¼«¿È¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀäÂÐÈ»¼ù¤¯¤ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤ÎÈ»¼ù¤¯¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç¤Î½ªÈ×Àï¤Ë
¥Áー¥à¤ÎÎò»Ë¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ë¶â»³Áª¼ê¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç¤Î½ªÈ×Àï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÕÀîÀµÌÀ¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡Ë
¡ÖÄ«¤«¤éµÍ¤á¤«¤±¤¿ÂçÀª¤ÎÇ®¿´¤Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ú²èÁü⑤¡Û¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ãæ¤Ë¤â¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç33Àá¤ò½ª¤¨¡¢11¾¡14ÇÔ8Ê¬¤±¤Ç20¥Áー¥àÃæ12°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¡£Ä¾¶á6»î¹ç¤ÏÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼¡Àá¡¦¥Ûー¥à¤Ç·Þ¤¨¤ë¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢²£ÉÍFC¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ÎÃË¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£U－20¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÌó1¤«·î¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿º´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¡Ú²èÁü⑦¡Û¡£¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¡£²ù¤·¤µ¤ò¥êー¥°Àï¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊMF39¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¡Ê18¡Ë¡Ë
¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¡Éé¤Î¸·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤³¤È¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢¤±¤¬¤ÇÌó2¤«·î´Ö·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿DF¤ÎÎ©ÅÄÍª¸çÁª¼ê¡Ú²èÁü⑧¡Û¡£191¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¤¬·ø¼é¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊDF2¡¡Î©ÅÄÍª¸çÁª¼ê¡Ê27¡Ë¡Ë
¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¤Î½ç°Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¶õÃæÀï¤Ë¤·¤í¡¢ÃÏ¾åÀï¤Ë¤·¤í¡¢¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é°µÅÝÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹¶¼é¤ÎÌò¼Ô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¡£º£½µ18Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ò·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤¹¡£