¡ÖPEANUTS¡×75¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖROOTOTE¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÇØÉé¤¨¤ë¡È¥»¥ª¥ë¡¼¡É¤â
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖROOTOTE(¥ë¡¼¥È¡¼¥È)¡×¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤ÎÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖPEANUTS¡×75¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖROOTOTE¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¸«¤ë
75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥È¡¼¥È¤Ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢Åß¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£
¥¿¥¤¥×¤Ï2¼ïÎà¡£¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¡ÖA4¥ï¥¤¥É¡×(7480±ß)¡£¥È¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAY¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢A4¥µ¥¤¥º¤¬Í¾Íµ¤ÇÆþ¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤À¡£
°ìÊý¤Î¡Ö¥»¥ª¥ë¡¼¡×(1Ëü780±ß)¤Ï¡¢A4¥ï¥¤¥É¤È¤è¤¯»÷¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÇØÉé¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¿§¤Î¥«¡¼¥¤È¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ç»È¤¤¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¡£ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤ÎÎ¢ÃÏ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÌÌ¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖPEANUTS¡×75¼þÇ¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¿¥°¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Ìµ¹ü¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë°¦¤é¤·¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÖROOTOTE¡×¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖPEANUTS¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼Ä´¤Î¡Ö¥Ñ¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¤¤Ã¤È½ÐÈÖ¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤¤Êý¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖPEANUTS¡×75¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖROOTOTE¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¸«¤ë
75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥È¡¼¥È¤Ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢Åß¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£
°ìÊý¤Î¡Ö¥»¥ª¥ë¡¼¡×(1Ëü780±ß)¤Ï¡¢A4¥ï¥¤¥É¤È¤è¤¯»÷¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÇØÉé¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¿§¤Î¥«¡¼¥¤È¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ç»È¤¤¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¡£ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤ÎÎ¢ÃÏ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÌÌ¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖPEANUTS¡×75¼þÇ¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¿¥°¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Ìµ¹ü¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë°¦¤é¤·¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÖROOTOTE¡×¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖPEANUTS¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼Ä´¤Î¡Ö¥Ñ¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¤¤Ã¤È½ÐÈÖ¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤¤Êý¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC