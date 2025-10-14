¤ª¾îÍÍ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª ¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ª¤«¤æ¤ò¾Ç¤¬¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÄÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¹¤®¤¿¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ò¤Ð¤±¤Ð¤±Âè12²ó¡Ó
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯È¾Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè12²ó¡Ê2025Ç¯10·î14ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¡Ö°ìÆü°ìÈ¿¡×±«À¶¿å²È¤Î¹©¾ì¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î²¹¾²¤Ë
¡¡Âè11²ó¤Î¥é¥¹¥È¡¢¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î¶ì½Â¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±«À¶¿å²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦»á¾¾¡Ê°ÂÅÄ·¼¿Í¡Ë¤¬¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ½ÐËÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µÞî±¡¢¹©¾ì¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤À¡£
¡¡»á¾¾¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÐü¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¶âºö¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹©¾ì¤ÇÐü¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿»°Ç·¾ç¤À¤¬¡¢ÌµÉ½¾ð¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ×¡¹¤ËÉã¾å¤È¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê·ù¤ß¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¡£¸½Âå¿Í¤Î½îÌ±¤ÎÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦²ÈÂ²¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢Éð²È¼Ò²ñ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡»°ÃË¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢»á¾¾¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¼¡ÃË¤Ï¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»°ÃË¤Î¤ª¤Þ¤¨¤ËÍê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ò¤É¤¤¸À¤¤Êý¡£Ðü¤â¥È¥¤ä½÷¹©¤Ë¤Ï¤¤¤¤´é¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë»°ÃË¤ò»¨¤Ë°·¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¶¯°ú¤ËÐü¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿»°Ç·¾ç¡£Àè½µ¤Ï¹©¾ì¤Î½÷¹©¤¿¤Á¤È·Ú¸ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¤Ü¤ó¤Ü¤ó´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ó¤Ê·Ú¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Éã¤ÎºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡ÊÇØ¸å¤Ë±«À¶¿å²È¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê±©¿¥¤¬¤«¤±¤Æ¤¢¤ë¡Ë¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÃÖÊª¤Î¤è¤¦¤ËºÂ¤ë¤À¤±¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë½÷¹©¤¿¤Á¡£¡ÖÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Æ±¾ð¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö½Ö¤¤Ò¤È¤Ä¤»¤ó¤Í¡×¡Ö½Ö¤¤Ï¤·¤Á¤ç¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤Û¤é¤·¤¿¡×¤È±ó¤¯¤Ç»°Ç·¾ç¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔØâ¡Ê¤Õ¤Ó¤ó¡Ë¤À¡£
¡¡ÈÖÆ¬¤ÎÊ¿°æ¡ÊÂÎ©ÃÒ½¼¡Ë¤Ï¡¢Âè11²ó¤Ç¤ÏÊ©¤Î¤è¤¦¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µ´¤ÎÈÖÆ¬¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¹©¾ì¤ÎºÆ·úºö¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÆü°ìÈ¿¡×¿¥Êª¤òºî¤ë¤è¤¦½÷¹©¤¿¤Á¤Ë¶¯¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÆ¬¤Î²£Ë½¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¹©¾ìÄ¹¤¿¤ëÌò³ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢»°Ç·¾ç¤Ï¡½¡½¡£
