¸ø³«40¼þÇ¯µÇ°¡ª¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¦¥ª¥Ã¥Á
¡¡¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¿¥¢¥ó¥Ö¥ê¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î±Ç²è¡ØBack to the Future¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Æ±ºî¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖCA-500WEBF¡×¤ò10·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü7600±ß¡£
¡¡»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖCASIO CLASSIC¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºî±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¦¥ª¥Ã¥Á¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÂî¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê1980Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖCA-500¡×¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿³Ê»ÒÊÁ¤ä¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖOUTATIME¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥Ü¥¿¥ó¼þ¤ê¤ÎÇÛ¿§¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤Î¹Ô¤Àè¤òÀßÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¡Ö¥¿¥¤¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¢³¸¤Ë¤Ï·àÃæ¤Ç¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÁõÃÖ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¡¼¡×¤ò¹ï°õ¤·¡¢ÃæÎ±¡ÊÎ±¤á¶ñÉôÊ¬¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¦¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀìÍÑ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×É÷¤Ë»Å¾å¤²¡¢ºîÉÊ¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¡£¥¦¥ª¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
Back to the Future¡ÊC¡Ë Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
¡üUniversal Products ¡õ Experiences¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½
