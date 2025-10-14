ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë·º»öÌò¤ËÄ©Àï¡ªÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥·¥ã¥É¥¦¥ïー¥¯¡Ù½Ð±é·èÄê
ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë¤¬¡¢WOWOW¤Ë¤Æ11·î23Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥·¥ã¥É¥¦¥ïー¥¯¡Ù¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë¤Ç¡¢·º»öÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£É×¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿ー¥Õ¥Ã¥É¡É¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥êー
¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥·¥ã¥É¥¦¥ïー¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡ØÃ¯¤«¤¬¤³¤ÎÄ®¤Ç¡Ù¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW¤Ë¤Æ±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þºî²È¡¦º´Ìî¹¼Â¤Ë¤è¤ë2022Ç¯´©¹Ô¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£É×¤«¤é¤Î¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÈï³²¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¤¬¡¢ÀäË¾¤Î²Ì¤Æ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿ー¥Õ¥Ã¥É¡É¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥êー¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥É¥é¥Þ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£½÷À¤¿¤Á¤Î¸ý¸µ¤ËÂçÃÀ¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¾¥ÎÅç¤Î¤È¤¢¤ë²È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¤¿¤Á¡×¤È¡Ö´Û»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤òÁÜºº¤¹¤ë·º»ö¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¸òºø¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£É×¤«¤é¤ÎÁÔÀä¤ÊDV¤ÎËö¡¢DVÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦µª»ÒÌò¤ò¡¢WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬±é¤¸¤ëÂ¾¡¢¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë½÷À·º»ö¡¦ËÌÀî·°Ìò¤òºù°æ¥æ¥¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë²È¼ç¡¦¾¼¹¾Ìò¤ò»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¤Îµ¤±Ô´ÆÆÄ¡¦»³ÅÄÆÆ¹¨¡£µÓËÜ¤Ï¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¤¤¤ê¤Ó¤È-°ÛË®¿Í-¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿´Øµ×Âå¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢£JO1ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¹ÓÌÚ·º»ö¤òÇ®±é¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â°ìµó¤Ë²ò¶Ø¡£ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢¾å¸¶¼Â¶ë¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢³¹ÅÄ¤·¤ª¤ó¡¢¿¹²¬Î¶¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢JO1¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡£Ìò¤É¤³¤í¤Ï¡¢ºù°æ±é¤¸¤ë·°¤Î¸åÇÚ·º»ö¡¦¹ÓÌÚÍª¿¿Ìò¡£¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦·°¤Ë¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯ÁêËÀ¤Î¹ÓÌÚ¤Ï¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾¿ÍÁ°¤À¤¬¡¢½ã¿è¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¡£¤¢¤ëÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ·Ù»¡½ðÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤¹¤ë·°¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤ÎÀîÀ¾¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¹ÓÌÚ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Â¸ºß¤È¤â¸À¤¨¤ë¹ÓÌÚ¤¬¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥Æâ¤Çíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£
¢£¹ÓÌÚÍª¿¿Ìò¡§ÀîÀ¾Âó¼Â ¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£·°¤ÎÉô²¼¡¢¹ÓÌÚÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀîÀ¾Âó¼Â¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï·Ù»¡´±Ìò¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈDV¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËDV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÄ´¤Ù¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤âDV¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò²þ¤á¤ÆÍý²ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
DV¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤´¤¯¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²³§¤µ¤ó¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
WOWOW¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥·¥ã¥É¥¦¥ïー¥¯¡Ù
11/23¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë22:00～¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë
¢¨Âè1ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷¡ÊWOWOW¥×¥é¥¤¥à¡Ë Âè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¡ÊWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë
½Ð±é¡§Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¡ºù°æ¥æ¥
ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¡¾å¸¶¼Â¶ë¡¡¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¡³¹ÅÄ¤·¤ª¤ó¡¡¿¹²¬Î¶¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ
ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¡»ûÅç¤·¤Î¤Ö
¸¶ºî¡§º´Ìî¹¼Â¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥ïー¥¯¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÆÆ¹¨
µÓËÜ¡§´Øµ×Âå
(C)º´Ìî¹¼Â¡¿¹ÖÃÌ¼Ò (C)2025 WOWOW
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥ïー¥¯¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://www.wowow.co.jp/drama/original/shadowwork/