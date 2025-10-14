¾®ÂÞÀ®ÉË¡¢KT Zepp Yokohama¸ø±é¤¬¥¨¥à¥ª¥ó!¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷·èÄê
¾®ÂÞÀ®ÉË¤ÎKT Zepp Yokohama¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢10·î21Æü¤ËMUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£DJ¤È¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÆÈÀêÊüÁ÷
Á¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÈÌÊÌ©¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò·Ò¤°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¾®ÂÞÀ®ÉË¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿²»³Ú³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬¡¢Âçºå¤È¿ÀÆàÀî¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥¨¥à¥ª¥ó!¤Ç¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÈÀêÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡¢KOBY SHY¡ÊBa¡Ë¡¢¾å¸¶½ÓÎ¼¡ÊDr¡Ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÊP¡Ë¡¢°ë³°ì¼ù¡ÊGu¡Ë¡¢MELRAW¡ÊSax¡Ë¡¢ÀÐÀî¹¹Ô¡ÊTp¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢DJ¤È¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¡£1·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØZatto¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖKagero¡×¡ÖShiranami¡×¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
(C)Asami Nobuoka
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¡ØM-ON! LIVE ¾®ÂÞÀ®ÉË at KT Zepp Yokohama¡Ù
10/21¡Ê²Ð¡Ë22:00～23:00
ºÆÊüÁ÷¡§11/19¡Ê¿å¡Ë24:00～25:00
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.m-on.jp/program/detail/mon-live-obukuronariaki-2510/
¾®ÂÞÀ®ÉË OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/nariakiobukuro/