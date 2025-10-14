¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¾®¤µ¤Ê¹âµ¡Ç½¡£ºÇ¿·¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î°µ´¬¤Î¾ÊÅÅÎÏÀß·×¤ò¸«¤è
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¡Ç½¤ÎËÉÙ¤µ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¡£
¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤Ï¡ÖHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡×¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¤Ê¤ó¤ÈºÇÄ¹Ìó21Æü´Ö¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥Ó¡¼¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌó12Æü´Ö¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤ä¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎGPS¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï40»þ´Ö¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¡£¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤ò40»þ´Ö°Ê¾å¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿¿ÍÎà¤Ï¤´¤¯¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡×¤ÏHUAWEI¤Î¥¹¥Þ¡¼/¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°Ìµ¡¼ï¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ä¥´¥ë¥Õ¡¢ÅÐ»³¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸þ¤±µ¡Ç½¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÉôÆþ¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹âµ¡Ç½¤µ¤È¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤Î¶âËÜ¤¬¡¢Æ°²è¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡Ö¤¼¤ó¤ÖÆþ¤ê¡×¤ÎÎ¾Î©
Æ°²è¤Ç¤â²òÀâ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤ÎÈëÌ©¤ÈËÉÙ¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¡Ç½¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ê¥³¥óÅÅÃÓ¤ÎºÎÍÑ
¤Þ¤º¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥ê¥³¥óÅÅÃÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÅÅ¶Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥³¥ó¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤òÂçÎÌ¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢½¾ÍèÈæ¤ÇÌó37%¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñÅÅÎÏ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÈ×
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¼þ¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAMOLED¤Î¶îÆ°¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍÞÀ©¤·¡¢¾ï»þÅÀÅô¤ò¸¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£É½¼¨¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ëÀß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¸»úÈ×¤òÁª¤Ö¤È¤½¤ÎÊ¸»úÈ×¤Î¡Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¥ì¥Ù¥ë¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤È¤³¤í¡£Ê¸»úÈ×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬ÅÅÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡×¤Ç»È¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¡Ç½¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ°²è¤Ç¶âËÜ¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊ»¤»¤ÆÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤È¹âµ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤è¡£
HUAWEI WATCH GT 6 Pro
Source: HUAWEI