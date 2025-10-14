BYD¤Î¾®·¿EV¡Ö¥·¡¼¥¬¥ë¡×¡¢ÊÆ¥¿¥¤¥à»ï¡Ö2025Ç¯ºÇ¹â¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¡×¥ê¥¹¥È¤Ë·ÇºÜ¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¡¢Èæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤Î¾®·¿EV¡Ö¥·¡¼¥¬¥ë¡×¤¬¡¢ÊÆ¥¿¥¤¥à»ï¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ºÇ¹â¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¡×¥ê¥¹¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë300·ï¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢BYD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾Á°¤À¡×¤È¤·¡¢¼çÎÏ¼Ö¼ï¤Î¥·¡¼¥¬¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯6·î¤Ë100ËüÂæÌÜ¤¬À¸»º¥é¥¤¥ó¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï²¤½£¤Î15»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥¬¥ë¤Ï²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥µ¡¼¥Õ¡¢¥°¥í¥Ð¡¼¥ë¥µ¥¦¥¹»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ß¥Ë¤Î¼ÖÌ¾¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×3¤Î¼«Æ°¼Ö¾Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2025¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¡¼¥Ð¥ó¥«¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¼ø¾Þ¼°¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£9·î¤Ë¤Ï²¤½£¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤Î¥æ¡¼¥íNCAP¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¸Þ¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë