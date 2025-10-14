Ãæ¹ñ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬»ë³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±¿¨¿ÞÉÕ¤ÅÀ»ú¿Þ½ñ¤òÈ¯´©¡¢¸ÎµÜÇîÊª±¡½êÂ¢Ê¸²½ºâ¤òºÆ¸½
Ãæ¹ñ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ÏËÌµþ¤Ç10·î13Æü¡¢¡Ö¿¨¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¸ÎµÜÊõÊª¡×¡Ö¿¨¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¡ØÀ¶ÌÀ¾å²Ï¿Þ¡Ù¡×¤ÈÅÀ»úÈÇ¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼Ãæ¹ñÃÏ¿Þ¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼À¤³¦ÃÏ¿Þ¡×¤Î¿¨¿ÞÉÕ¤»ë³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±ÅÀ»ú¿Þ½ñ¤ò´©¹Ô¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿¨¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¸ÎµÜÊõÊª¡×¤Ï¡¢¸ÎµÜ¤Ë¤¢¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î½êÂ¢ÉÊ¤«¤é¶Ì¤Î¹©·ÝÉÊ¡¢Æ«¼§´ï¡¢¼¿´ï¡¢ÉþÁõ¡¢½ñ²èºîÉÊ¤Ê¤É10¼ïÎà30ÅÀ¤òÁª¤Ó¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÀºåÌ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥ì¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¿´ï¤Î¤¦¤ï¤°¤¹¤ê¤Î¼Á´¶¤â¡¢½ñ²èºîÉÊ¤ÎÉ®¸¯¤¤¤â¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¿¼¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥Áµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¸²½ºâ¤Î¿ô¡¹¤Ë¤ÏÅÀ»ú¤È²»À¼¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤¬ÉÕ¤¡¢»ñÎÁ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÊñ³çÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÀ»úÈÇ¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼Ãæ¹ñÃÏ¿Þ¡×¤È¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼À¤³¦ÃÏ¿Þ¡×¤ÏÀ±µåÃÏ¿Þ½ÐÈÇ¼Ò¤ÈÃæ¹ñÅÀ»ú½ÐÈÇ¼Ò¤¬¶¦Æ±½ÐÈÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ3D¼ù»é¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·À©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤Ï¸ü¤á¤ÇÂÑËàÌ×À¤Î¹â¤¤ÆÃ¼ì»æ¤ò»È¤¤¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉÄ¬À¤òÈ÷¤¨¡¢ÅÀ»úÉ½µ¤ÈÃÏÍýÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Àµ³Î¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÃÏ¿Þ¤Ï34¤Î¾Ê¤ä½ÅÍ×¤ÊÃÏÍýÅª¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢À¤³¦ÃÏ¿Þ¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ì¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢²¤½£¡¢ËÌÊÆ¡¢ÆîÊÆ¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢Æî¶ËÂçÎ¦¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¡¢ËÌ¶Ë³¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ»úÃÏ¿Þ¤Ï»ë³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼«¿È¤Î¶õ´ÖÇ§ÃÎ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅÀ»úÃÏ¿Þ¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÃÏÍýÃÎ¼±³Ø½¬¤ä¶õ´ÖÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤Î¾ãÊÉ¤ò¤µ¤é¤Ë¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë