¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î14Æü¤ÎTOPIXÀèÊª´ü¶á¡Ê2025Ç¯12·î¸Â¡Ë¤ÎÌë´Ö¼è°ú¡ÊÎ©²ñÆâ¡¦J-NET¤Î¹ç»»¡Ë¤Ç¡¢¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¤Ï£Á£Â£Î¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤Î3Ëü8762Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¢þ2025Ç¯12·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§12·î12Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 38762(¡¡ 38762)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡ 23170(¡¡ 21830)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8833(¡¡¡¡8833)
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7798(¡¡¡¡6974)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5837(¡¡¡¡5837)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3060(¡¡¡¡3060)
UBS¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡2716(¡¡¡¡2566)
¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2141(¡¡¡¡2141)
¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1960(¡¡¡¡1960)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡1985(¡¡¡¡1751)
ÌîÂ¼¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1122(¡¡¡¡1122)
¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 718(¡¡¡¡ 718)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 705(¡¡¡¡ 705)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 618(¡¡¡¡ 618)
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 557(¡¡¡¡ 557)
HSBC¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 402(¡¡¡¡ 402)
ÂçÏÂ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 200(¡¡¡¡ 200)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 165(¡¡¡¡ 157)
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 157(¡¡¡¡ 157)
¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 103(¡¡¡¡ 103)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
