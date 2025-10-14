¡Ú¿·Æü¡Û¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡¡1¡¦4¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤¬EVIL¤Ë·èÄê¡¡Á°Æü¤ÎÍ×µá¤¬ÄÌ¤Ã¤¿
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢2026Ç¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖWWRSTLE¡¡KINGDOM¡¡20¡¡inÅìµþ¥É¡¼¥à¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇNEVERÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢¤Ç°¤Î¸Â¤ê¤ò¤Ä¤¯¤¹HOTÀª¤ÎEVIL¤¬ÇÔ¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤Ë»î¹ç¸å¤â¶§´ï¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â½³»¶¤é¤·¤ÆË½¹Ô¡£¸«¤«¤Í¤¿Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò100µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£ÍµÆóÏº¡¢¶â´ÝµÁ¿®¤ËÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿Ê§¤¤¹ø¤ò°ìÁ®¡Ê¤¤¤Ã¤»¤ó¡Ë¤·¡¢Â³¤±¤Æ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Ï¡ÖÎý½¬À¸¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ç»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤êÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢º£¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1·î4Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¢EVIL¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤È°¤Î¸Â¤ê¤ò¤Ä¤¯¤¹EVIL¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¥¦¥ë¥Õ¤ÎÂÐÀïÍ×µá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£