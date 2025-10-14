¡ÖTOPIXÀèÊª¡×¼ê¸ý¾ðÊó¡Ê14ÆüÆüÃæ¡Ë¡¡¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¡¢12·î¸Â5Ëü656Ëç
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î14Æü¤ÎTOPIXÀèÊª´ü¶á¡Ê2025Ç¯12·î¸Â¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¡ÊÎ©²ñÆâ¡¦J-NET¤Î¹ç»»¡Ë¤Ç¡¢¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¤Ï¥½¥·¥¨¥Æ£Ç¾Ú·ô¤Î5Ëü656Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¢þ2025Ç¯12·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§12·î12Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡ 50656(¡¡ 46416)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 44086(¡¡ 43603)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 20742(¡¡ 11406)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9347(¡¡¡¡9198)
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 13812(¡¡¡¡8795)
¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6958(¡¡¡¡6958)
¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6752(¡¡¡¡6512)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3431(¡¡¡¡3188)
¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2327(¡¡¡¡2281)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡2149(¡¡¡¡1800)
¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2616(¡¡¡¡1411)
ÌîÂ¼¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2096(¡¡¡¡1282)
ÂçÏÂ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1200(¡¡¡¡1188)
¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1063(¡¡¡¡1063)
UBS¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡1068(¡¡¡¡1008)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 805(¡¡¡¡ 795)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 886(¡¡¡¡ 744)
SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 999(¡¡¡¡ 615)
¹ÅÄ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 336(¡¡¡¡ 336)
Ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 199(¡¡¡¡ 199)
»°É©UFJ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 400(¡¡¡¡¡¡ 0)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡24(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹