¡Ú¿·Æü¡Û¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î2´§²¦¼Ô¡Èº»ÌïÍÍ¡É¤¬ÍèÇ¯1¡¦4Åìµþ¥É¡¼¥à»²Àï¡¡¡Ö°ìÎØ¤Î¹õ¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¢STRONG½÷»Ò¤Î2´§²¦¼Ô¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬2026Ç¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý»²¤·¤¿¾åÃ«¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î1¡¦4Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎHATE¤Î¾åÃ«º»Ìï¤À¡£¤Ä¤¤¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤âº»ÌïÍÍ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£¤Þ¤¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ä¤«¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¶½¹Ô¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Î°úÂà»î¹ç¤â¤¢¤ëÀáÌÜ¤ÎÆü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ëº»ÌïÍÍ¤¬°ìÎØ¤Î¹õ¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¥é¥¤¥ª¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬º»ÌïÍÍ¤òÇ§¤á¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êº£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞMVP¡¢º»ÌïÍÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞMVP¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¶¯Í×¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤´Ö¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëº»ÌïÍÍ¤òÀ¸¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â¤ªÁ°¤éÁ´°÷¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤¾¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞMVP¤ÏÃ¯¤¬¤É¤¦¸«¤¿¤Ã¤Æº»ÌïÍÍ¤·¤«¤¤¤Í¡¼¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¤é¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤éÌÛ¤Ã¤ÆÁ´°÷¡¢º»ÌïÍÍ¤ËÀ¶¤°ìÉ¼¤òÅêÉ¼¤·¤í¡¢°Ê¾å¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¯µ¤¤Îº»ÌïÍÍ¤Ï·òºß¤Çñ¥ÁÖ¤È²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£