¡Ú¿·Æü¡ÛIWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼²¦¼Ô¤ÎÃÝ²¼¤¬°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¡¡11¡¦2¤Ë½éËÉ±ÒÀï ¡Ö¸åÆ£³×Ì¿¡©²¶¤Ë¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï14Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇIWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Ë½éÄ©Àï¤·½éÂ×´§¤·¤¿ÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤¬°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡Ö°ìÌë·Ð¤Ä¤ÈIWGP¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬²¶¤Î¹ø¤Ë¤¤¿¡£¤½¤Î¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤È¤·¤Æ°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï´î¤Ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ13Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆIWGP¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¡£ÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½ÉÌ¿¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤Ë¤è¤ê¼«Ê¬¼«¿È´¶¤¸¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿´î¤Ó¡£¤½¤ì¤òÄÉ¤¤±Û¤½¤¦¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡£¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â²¶¤Ï¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£IWGP¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÃÝ²¼¤Ë¤·¤«¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤IWGP¤ÎÀï¤¤¡£²áµî¤Î¿ô¡¹¤Î²¦¼Ô¡¢Ì¾¾¡Éé¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯ÃÝ²¼¤ÎIWGP¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£IWGP¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¬³Ê³°¤ÎÀï¤¤¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¿·¤¿¤Ê²¦¼Ô¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¡¤ÎËÉ±ÒÀï¤â11·î2Æü¤Î´ôÉì¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç°¦¥É¡¼¥à¤Ç13Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤¿¸åÆ£ÍÎ±ûµªÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸åÆ£¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎG1¤Î¸ø¼°Àï¤ÇÇÔÀï¡£¡Ö¤½¤Î¼Ú¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë¡£¸åÆ£¤¬¿Ê¤á¤ë¸åÆ£³×Ì¿¤Ë¤Ï¼«¤é¤¬°ÛÃ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¡£¡Ö°ìÈÖÊÝ¼éÅª¤Ê¤Î¤Ï¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤À¡£³×Ì¿²È¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡£¸åÆ£³×Ì¿¡©¾Ð¤ï¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬³×Ì¿¤ò¸ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¤³¤ì¤«¤éÌ¤Íè¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤éº£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÆ£³×Ì¿¡©²¶¤Ë¤Ï²¿¤Ë¤â¶Á¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£