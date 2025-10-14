¡Ø¥Þ¥ó¥²¥¡Ù¡ÖÇú²»¡×5Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡¢»öÌ³½ê¤Î³Àº¬Ä¶¤¨¤¿¡È²Î¥Í¥¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥³¥é¥Ü¤Ë°ÕÍß¡ÖÍ½»»¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡×
¡¡¡Ø¥Þ¥ó¥²¥10¼þÇ¯Premium Live¡ÖÇú²»¡×¡Ù¤¬9Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Î¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¸ø±é¸å¡¢¥³¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¶¡¦¥×¥é¥ó9¡×¤ÎÇú¥Î²ð¤ò¤Ï¤¸¤á½Ð±é¼Ô¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø±é¸å¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª²Î¥Í¥¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¶¦±é¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º¡¦»³ÅÄ·ò¿Í
¡¡¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤éËè·î¡¢²áµî¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿´ë²è¥é¥¤¥Ö¤òÉü³è¤µ¤»¤ë´ë²è¡£Âè11ÃÆ¤È¤·¤ÆÇú¥Î²ð¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²»³Ú¤È¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ÖÇú²»¡×¤¬2020Ç¯2·î³«ºÅ¤«¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇú¥Î²ð¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥È¡¦¿¿¤Ù¤§¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¡¢¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º¡¦½§ºêµ®°ê¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢»³ÅÄ·ò¿Í¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢à¥¡¹¡¦Ë¨¡¹¡Ê¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤È¤¤¤¦ÊÔÀ®¡£¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤ä¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡¢¥è¥Í¥À2000¤é¤Î¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸ø±é¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡Ö¼¡¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È»³ÅÄ¤¬¡ÖÍ½»»¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ²Î¥Í¥¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡×¤È¤ÎÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤â¹¥È¿±þ¡£¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥Æ¥Äand¥È¥â¤µ¤ó¡¢¥¯¥Þ¥à¥·¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬¼¡¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¤Ù¤§¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤¿¤é»Õ¾¢¤È¤«¡Ä¤Ü¤ó¤Á¡Ê¤ª¤µ¤à¡Ë»Õ¾¢¤È¤«¡¢¡Ê¥ª¡¼¥ë¡Ëµð¿Í»Õ¾¢¤â²Î¤¦¤Þ¤¤¤·¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Çú¥Î²ð¤¬¡Öµ¤¤£»È¤¦¤ï¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢Çú¥Î²ð¡¢¿¿¤Ù¤§¡¢½§ºê¡¢»³ÅÄ¡¢Ë¨¡¹¡¢¥è¥Í¥À2000¡ÊÀ¿¡¢°¦¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø±é¸å¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª²Î¥Í¥¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¶¦±é¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º¡¦»³ÅÄ·ò¿Í
¡¡¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤éËè·î¡¢²áµî¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿´ë²è¥é¥¤¥Ö¤òÉü³è¤µ¤»¤ë´ë²è¡£Âè11ÃÆ¤È¤·¤ÆÇú¥Î²ð¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²»³Ú¤È¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ÖÇú²»¡×¤¬2020Ç¯2·î³«ºÅ¤«¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø±é¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡Ö¼¡¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È»³ÅÄ¤¬¡ÖÍ½»»¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ²Î¥Í¥¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡×¤È¤ÎÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤â¹¥È¿±þ¡£¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥Æ¥Äand¥È¥â¤µ¤ó¡¢¥¯¥Þ¥à¥·¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬¼¡¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¤Ù¤§¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤¿¤é»Õ¾¢¤È¤«¡Ä¤Ü¤ó¤Á¡Ê¤ª¤µ¤à¡Ë»Õ¾¢¤È¤«¡¢¡Ê¥ª¡¼¥ë¡Ëµð¿Í»Õ¾¢¤â²Î¤¦¤Þ¤¤¤·¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Çú¥Î²ð¤¬¡Öµ¤¤£»È¤¦¤ï¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢Çú¥Î²ð¡¢¿¿¤Ù¤§¡¢½§ºê¡¢»³ÅÄ¡¢Ë¨¡¹¡¢¥è¥Í¥À2000¡ÊÀ¿¡¢°¦¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£