ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¤¬CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÁ°Æü²ñ¸«¡Ö¤¦¤Á¤¬¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¤È¡ÖÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¡×
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤Ï¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÈÁª¼ê²ñÄ¹¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È15Æü¤«¤éÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÏÊÌ¡¹¤Î²ñ¸«¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ãµ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¸þ¤±¡ÖµîÇ¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ë3Ï¢¾¡¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¸ò¸ß¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬¾¡¤Æ¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ë¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¤¦¤Á¤¬¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£Ç®¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÄº¾å·èÀï¡É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£