¡¡ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢¼Â¹ÔÌò¤Î22ºÐ¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò16Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÈï¹ð¿Í¡¦»ö·ï¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¹âÍü¸¬¸ãÈï¹ð¡Ê22¡Ë¤ÏµîÇ¯10·î¡¢Çò°æ»Ô¤È»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·½»¿Í¤Î½÷À¤é¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¸½¶â¤ä¼Ö¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀéÍÕÃÏºÛ¤ÏÈ½·è¤Ç¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤é¤¬ÄË¤ß¤Çµã¤¶«¤ÖÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢í´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼¹Ù¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎË½¹ÔÂÖÍÍ¤Ï¹éÌä¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¡Ö¶âÍß¤·¤µ¤«¤é¤µ¤·¤¿¤ëí´í°¤â¤Ê¤¯»Ø¼¨Ìò¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¼Â¹ÔÈÈ¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤·¤¿·º»öÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò16Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë