15¿Í¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿°µÅÝÅªÈþ¿ÍJK¤ò¤á¤°¤êÃË»Ò¤¿¤Á¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÀï¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥óÊÔÂè2ÏÃ
¡¡15¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤½÷»Ò¡¦¤µ¤é¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£¶¯Å¨¡¦¤¤¤ª¤¦¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¤Ï¤ë¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤ª¤¦¤Ë±þÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡¢°ìÊý¤Ç¤µ¤é°ì¶Ú¤Î¤³¤¦¤·¤Ï¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û15¿Í¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿°µÅÝÅªÈþ¿ÍJK¤Î¥Ó¥¸¥å¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÁ´¿È»Ñ¤â¡Ë
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù(ÄÌ¾Î¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù)¡£13Æü¤Ï¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥óÊÔÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£
¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤È¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢Îø¤ÈÀÄ½Õ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¹ðÇò¡£¤½¤³¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ªÎ»¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«Áª¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Îø°¦¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¤«¤¹¡£
º£²ó»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª
¡¦½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¿·µ¬¡Û
¤¢¤ä¤Ê¡Ê³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡¢¹â3¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë
¤¢¤ä¤«¡Ê°ËÆ£ºÌ²Ú¡¢¹â2¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤æ¤¦¤Ò¡Ê´ä´ÖÍ¼ÍÛ¡¢¹â1¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë
¤æ¤¦¤«¡Ê¿¹¸ýÍ¥²Ö¡¢¹â1¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë
¡Ú·ÑÂ³¡Û
¤µ¤ï¡Ê¼ÓÏÂ¡¢¹â2¡¿ºë¶Ì¸©¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¤µ¤é¡Ê±ÊÀ¥¤µ¤é¡¢¹â3¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¡¦ÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¿·µ¬¡Û
¤ê¤¯¤È¡Ê¿¹ËÜÎ¦ÅÍ¡¢¹â1¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë
¤Ï¤ë¡ÊÃ«ËÜÀ²¡¢¹â3¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤«¤±¤ë¡ÊÎëÌÚ¶ï¡¢¹â2¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤³¤¦¤·¡ÊÁÒ¾åÚß»Ö¡¢¹â3¡¿¿·³ã¸©¡Ë
¥¼¥Ö¥ó¡ÊÌðÅÄ¥¼¥Ö¥ó¡¢¹â3¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë
¡Ú·ÑÂ³¡Û
¤¤¤ª¤¦¡Ê±ÝÅÄ°ì²¦¡¢¹â3¡¿µÜºê¸©¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¡Ö¤¤¤ª¤¦¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ï¤ë¡¢ÃËµ¤¤¢¤ëµ¤¹ç¤¤
¡¡1ÆüÌÜ¤Î¸á¸å¤Ï¡¢¥ì¡¼¥ë¥Ð¥¤¥¯¤Ç¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤ë¤òÍ¶¤¤¡¢ÎÙÆ±»Î¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¤µ¤é¡õ¤Ï¤ë¡£
¡¡¤Ï¤ë¤¬¡Öº£¤Ïµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ï¡Ö¡Ê¤Ï¤ë¤È¡ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¤Ï¤ë¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤È¡ËÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤ª¤¦¤¯¤ó¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤ª¤¦¤¬ÄÉ²ÃÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ª¤¦¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤ë¤Ï¾¯¤·´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ª¤¦¤¬Íè¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ÑÂ³¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤Î»þ¤Ë¡Ê½÷»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¤¤ª¤¦¤òµó¤²¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤ª¤¦¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤ª¤¦¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡ÖÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤ª¤¦¤È¡£¤³¤Ã¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¤Ï¤ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂçÍ§¤¬¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¡£¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¡×¤È´¶¿´¤·¡¢°æ¾å¤â¡ÖÃËµ¤¤¢¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¡¢Îø¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¤Ï¤ë¤Î»ÑÀª¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤À¤±¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤¦¤·¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹¤È¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡Ö¤µ¤é¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ê¤Ï¤ë¤È¤¤¤ª¤¦¤Î¡Ë¶¯Å¨2¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ê¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¤Ï¤ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¤µ¤é¤¬¡ËÌÌÇò¤¤¿Í¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡Öº£¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤»ý¤Á¤¬¾å¡×Áá¤¯¤âÁê»×Áê°¦¤Ê¤µ¤é¡õ¤Ï¤ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³Æ¼«¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÆ±¡£¥ì¡¼¥ë¥Ð¥¤¥¯¤Çµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤é¡õ¤Ï¤ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤â²ÖÃÅ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤¬¡Ö·ë¹½¡¢ÁÇ½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÏÃ¤»¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¤Ï¤ë¤Ï¡Öº£¤ÏÀµÄ¾¤½¤ó¤Ê¡×¡Ö¡ÊÉáÃÊ¤Ï¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Þ¤ÀÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¤µ¤é¤â¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤È»×¤¦¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤Õ¤¶¤±¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Ï¤ë¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á·Ï¡©¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¡©¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊ¹¤¯¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Õ¤¶¤±¤ë¡ª¡×¤È¤Ï¤ë¤¬Â¨Åú¤·¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤Ï¤ë¤¬¡Ö²¶Åª¤Ë¤Ïº£¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤À¤«¤é¡¢ÌÀÆü¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡ªº£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ï¤ë¤¯¤ó¤¬µ¤»ý¤Á¹â¤¤¡×¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¿Ø¤Ï¡ÖÁê»×Áê°¦¡ª¡×¤ÈÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¤Ï¤ë¤Ï»ý»²¤·¤¿¤±¤ó¶Ì¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤¬Ä©Àï¡£²¿ÅÙ¤«»î¤ß¤Æ¸«»öÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤Ï¤ë¤¬¡Ö¤¨¡ª¤¦¤Þ¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢¤µ¤é¤â¡Ö¤¨¡©¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤±¤ó¶Ì¤ÎÆñµ»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ï¤ë¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤È¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ´î¤Ó¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï¤µ¤é¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½¼Â¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡Ä¡×¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·ÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë¤³¤¦¤·
¡¡1ÆüÌÜ¤Î½ªÈ×¡¢½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Ö¤¯¤¸¤ò°ú¤¡¢ÀÖ¤¤²Ö¤ò°ú¤¤¤¿½÷»Ò2¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤òÍ¶¤Ã¤ÆÌë¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸«»öÀÖ¤¤²Ö¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤È¤¢¤ä¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ä¤Ê¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ª¤¦¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Ï¤µ¤é¤¬»ØÌ¾¤¹¤ëÈÖ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤³¤¦¤·¤È¤Ï¤ë¡£¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¤Ê¤«¡¢¤µ¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤¯¤ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤ë¤òÁªÂò¡£¤³¤¦¤·¤Î´é¤¬°ìµ¤¤ËÆÞ¤ê¡¢°æ¾å¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤³¤¦¤·¤¬¶ì¤·¤¤¤Í¡Á¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÀµÄ¾Í¶¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î¸½¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢±¿¤è¤¯¡Ê¤µ¤é¤¬¡Ë°ú¤«¤Ê¤¤¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¤·¤¤¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£