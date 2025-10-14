¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡ÖÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ÇÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤³¤í¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤½¤³¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¼¤ÒÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡×¡Ê¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡Ë
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬µá¤á¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ê¤É¤ÎÇÑ»ß¤òÇ¯Æâ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¾ÅÞ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íè½µ¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë¸õÊä¼Ô¤Î°ìËÜ²½¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤â´´»öÄ¹´Ö¤Ç¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë