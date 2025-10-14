¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤«¤é¥¥ã¥Ð¾îÅ¾¿È¤â³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¡Ö¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÀÄÅ·°æ¡×¾åÌî°ÜÀÒ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È
Å·µÜ¡§ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿·¶¶¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï18ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤«¤Ê¤«ºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢·ë¶ÉºÇ½é¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¤Î¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ Ìë¿¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Å·µÜ¡§Êâ¹ç¤ÇÆ¯¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÌë¿¦¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¿¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤éµÕ¤ËÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ Ìë¿¦¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï²¿¤ò¡©
Å·µÜ¡§¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÏ»ËÜÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï3¡Á4¥ö·î¤¯¤é¤¤¤·¤«ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¢¤È¤ÏÌîµå¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Î·Ò¤®¤È¤·¤Æ¡¢ÇÉ¸¯¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÏÇÉ¸¯¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·µÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏÊý¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ê¤ÉÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤¬¤¢¤ê¡¢·ë¶ÉÌîµå¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤Î¤¢¤ÈÏ¡¤Ë¡©
Å·µÜ¡§Àî±Û¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤éÅÔ¿´¤«¤Ê¤È»×¤¤²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¡¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ²ÎÉñ´ìÄ®¤«¤é¾åÌî¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤ÆÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Å·µÜ¡§²ÎÉñ´ìÄ®¤Î»þ¤Ï½÷¤Î»Ò¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÇä¾å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡ÖÏ¡¡×¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç´Ë¤¯Æ¯¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤Îº¢¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥²¤¬¼è¤ì¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç2Ç¯Æ¯¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¥¬¥Ä¥¬¥ÄÇä¾å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤ê¤â´Ë¤¯³Ú¤·¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¤Ê¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ÖÏ¡¡×¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·µÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÏ¡¡×¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Î´ë¶È¤ß¤¿¤¤¤ËÂÎÀ©¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÚÃÏÊÁ¤Ê¤Î¤«Ãë¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é°ìËÜ¤Ç¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·µÜ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÎÉñ´ìÄ®¤Î2Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï·ë¹½¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝÍè¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡È°æ¤ÎÃæ¤Î³¿¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¶ô¤é¤¤¤Ä¤¯¤Î¤ËÉ¬»à¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£Çä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÀÄÅ·°æ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤·Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½ ²ÎÉñ´ìÄ®¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·µÜ¡§¤¿¤Þ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¾åÌî¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î´ð½à¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ë¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´èÄ¥¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤Î¤Ç´Ë¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Å·µÜ¡§»ä¤ÏÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤ÏÄÌ¿®¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤ÆÊ¼¸Ë¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½ °ì´Ó¹»¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï²¿¤«ÍýÍ³¤¬¡©
Å·µÜ¡§»ä¤ÏÊì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë·»¤¬¤¤¤ÆÂç³Ø¤Þ¤Ç¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é³ØÈñ¤òÊ§¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¡¢ÄÌ¿®¤ËÄÌ¤¤¼«Ê¬¤ÇÊ§¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾ÊÙ¶¯ÄÒ¤±¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£À¸³èÈñ¤â³ØÈñ¤âÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êâ¹ç¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·µÜ¡§Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÂè°ì»ÖË¾¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®3¤«¤é´Ý4Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢´õË¾¤Î³Ø¹»¤Ë¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤ÎºÃÀÞ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë»Ò¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½ ¤½¤³¤«¤é¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Å·µÜ¡§Êì¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤Î¤âí´í°¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È»ä¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤Î¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½»ä¤ß¤¿¤¤¤ËÂè°ì»ÖË¾¤ËÍî¤Á¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Î¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤È¶ì¤·¤ß¤â¶¦Í¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ïµ¤»ý¤Á¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Å·µÜ¡§°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÐíâ×Åª¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Öº£¡¢»ä¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¿Í»ö¤Ã¤Ý¤¯¹Í¤¨¤ë¤È´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤ºÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
Å·µÜ¡§ÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤òÐíâ×¤Ç¸«¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯²È¤Ç°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤½¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤òÐíâ×¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡Öº£Æü¤³¤Î¿Í¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡Ë¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡Öº£Æü¤³¤Î¿Í¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡Ë¤ÏÂÖÅÙ°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡£¼«Ê¬¤òÐíâ×¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼ç´Ñ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
Å·µÜ¡§´·¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤éº£¤Ç¤ÏÊÊ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¾¯¤·¤º¤ÄÐíâ×¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼ç´ÑÈ´¤¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¾åÌî¤Çµ±¤¯Å·µÜ¤ê¤Ê¡£Ðíâ×¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿²áµî¤ä¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎºÃÀÞ¡¢¤½¤·¤Æ¸·¤·¤¤²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Î·Ð¸³¡£¤ê¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤À¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤òÐíâ×¤ÇÂª¤¨¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼¡¤Î°ì¼ê¤ò¹Í¤¨¤ëÈà½÷¤Î»×¹ÍË¡¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¾åÌî¤Çµ±¤¯Å·µÜ¤ê¤Ê¡£Ðíâ×¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿²áµî¤ä¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎºÃÀÞ¡¢¤½¤·¤Æ¸·¤·¤¤²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Î·Ð¸³¡£¤ê¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤À¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤òÐíâ×¤ÇÂª¤¨¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼¡¤Î°ì¼ê¤ò¹Í¤¨¤ëÈà½÷¤Î»×¹ÍË¡¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
