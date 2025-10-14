¶áÆ£Àé¿Ò¡¢¼¡½÷¤¬¡Ö¿²ÊÊ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾ø¤·¥Ñ¥óºî¤ë¡×ÍÍ»Ò¸ø³«¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÄ«¤«¤é°Î¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶áÆ£Àé¿Ò¡Ö¿²ÊÊ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¼¡½÷¸ø³«
¶áÆ£¤Ï¡Ö¿²ÊÊ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾ø¤·¥Ñ¥óºî¤ë¼¡½÷¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼¡½÷¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ò¼ê¤Ë¿¿·õ¤Ë¾ø¤·¥Ñ¥ó¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´°À®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÄ«¤«¤é°Î¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÇØÃæ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÆ£¤ÏÂÀÅÄ¤È2015Ç¯9·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2017Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2019Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯8·î26Æü¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë»°½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¶áÆ£Àé¿Ò¡¢¼¡½÷¤Î¿²ÊÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¶áÆ£Àé¿Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
