¡Ö¤½¤ì²Ä°¦¤¤♡¡×¢ª ¼Â¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¡Ö¹â¸«¤¨¥Ù¥¹¥È¡×

°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë¥Ù¥¹¥È¡£¤³¤Î½©Çã¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¤¤ì¤¤¤á¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë½©¤é¤·¤¤¥«¥éー¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£»É½«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¾åÉÊ¤Ê¥«¥éー¤Ê¤É¡¢¥×¥Á¥×¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹âµé´¶¤¬Éº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
»É½«Æþ¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÇÉÊ¤ÎÎÉ¤¤½©¥³ー¥Ç¤Ë
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ôー¥Á¥·¥·¥å¥¦¥Ù¥¹¥È¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー@ririka_shimamura¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö»É½«¤¬ËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È¡£Á´ÂÎ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿»É½«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢1,000±ßÂæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹âµé´¶¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤Ç½÷À¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¿§¤â¡¢Âç¿Í¤Î¹¤È´¤±¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ßÉÕ¤¤Î¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤È¤â¹¥ÁêÀ¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTZIP¥³¥¯ー¥ó¥Ù¥¹¥È¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ù¥¹¥È¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È¹âµé´¶¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー@aiii__13k¤µ¤ó¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â¹ç¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1Ëç¤¢¤ì¤Ð¥³ー¥Ç¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@ririka_shimamuraÍÍ¡¢@aiii__13kÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M