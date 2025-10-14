º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Âç¶ìÀï¤â¡Ä¤¢¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÍÊ¸î¡¡¡Ö¥µ¥µ¥¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤Îº¬µò¤È¤Ï
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë½éÀï¤ò2-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£9²ó¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·ÅÓÃæ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»219¾¡¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÆ¬¤Î¥À¡¼¥Ó¥ó¤ò»°Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ê¥ó¥º¤Ë»Íµå¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ë¡£¥Á¥ç¥ê¥ª¤ËÃæµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤Æµß±ç¤Ç½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥¨¥ê¥Á¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬²¿¤È¤«¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»219¾¡¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥µ¥µ¥¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶³Ð¤òÄÏ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÏÃ»¤¤µ²±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¶µ¤ï¤ë¡£´¶³Ð¤Ï¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍÊ¸î¡£º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¡¢±¦¸ª¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¸å¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÅ¾¸þ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç4»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5»î¹çÌÜ¤Ç½é¼ºÅÀ¤Ë¡£ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£3Æü´Ö¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¸Â¤ê¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
