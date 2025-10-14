°¦Ç¤È¤ÎºÇ´ü¤Î²á¤´¤·Êý¡Ã¤É¤ó¤Ê¿´¹½¤¨¤Ç²á¤´¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡©¡Ú½Ã°å¤¬²òÀâ¡Û
¤ª¤¦¤Á¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¥·¥Ë¥¢´ü¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤É¤â¡¢°ìÄê¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¹¥¤ß¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ÊÀ³Ê¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤À¸¤Êª¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÍÍ¡¹¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¼Â¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢²ÃÎð¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í·¤Ó¤äÀ¸³è¤ÎÊÑ²½
Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤ä¶¹¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤âÍ·¤Ó¤Î¾ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤Î¾å¤ÎÊý¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãª¤Î¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÂÎÎÏ¤âÊÑ²½¤·¡¢´ØÀá¤Î°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¤«¤éÍ·¤ÓÊý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³è¥Ñ¥¿ー¥ó¤äÍ·¤ÓÊý¤ÎÊÑ²½¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Áá´ü¤ËÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤ß¤ÎÊÑ²½
²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¾Ã²½µ¡Ç½¤ä¸ý¹ÐÆâ¤Î´Ä¶¤âÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¤³¤í¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤â¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¿©¤Ù¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¸å¤ËÂÎÄ´ÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë»õ¼þÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»õ¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¸Ç¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤¸ýÆâ±ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥·¥Ë¥¢¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡£
¹¥¤ß¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ä¡¢¿©»ö¤Î´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤â´Ñ»¡¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ê¤É
ÉÂ±¡¤¬¶ì¼ê¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Ç¤Á¤ã¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤··ò¹¯¤Ê»þ¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ´¿È¾õÂÖ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¸½ºß¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ËÁá´ü¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤ÎÊÑ²½¤ä¥ì¥ó¥È¥²¥ó¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ê¤É¤Î²èÁü¸¡ºº¤Ë¤è¤êÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎÄ´ÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ºÝ¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¸«Á÷¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÍê¤â¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤¹¤Ù¤¤«
ÂÎÄ´ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª²È¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤ª¸«Á÷¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬ÉéÃ´¤ä¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ª¸«Á÷¤ê¸å¤Ë´¶¤¸¤ë¸å²ù¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¿Ç»¡¤ä¼£ÎÅ¤òË¾¤à¤«
Ì¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ë¤¤¤Ä¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡¢¤À¤ì¤âÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¶Ã¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ò¹¯¤Êº¢¤«¤é¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¿Ç»¡¤ä¼£ÎÅ¤òË¾¤à¤Î¤«¡¢²ÈÂ²Æâ¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼õ¿Ç¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æñ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Âç¤¤Ê¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Ê°åÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âç³ØÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡¿ÇÎÅ»ÜÀß¤Ø¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¤Î¤«¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤ä¤ª¤¦¤Á¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤È¤ÎÏ¢·È¤ä±ý¿Ç¤Î¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤òÃµ¤¹
¼ã¤¯¤Æ¸µµ¤¤Êº¢¤Ï¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ½ËÉ¤ÎºÝ¤äÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿ºÝ¤Î¤ß¤È¤¤¤¦Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È»ýÉÂ¤äÂÎ¤ÎÊÑ²½¡¢´ï´±¤Î¿ê¤¨¤Ê¤É¤«¤éÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤È¤ÎÏ¢·È¤ä½Ã°å»Õ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤ÎÁª¤ÓÊý¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¤³¤í°Ê¾å¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢¤è¤ê¿¼¹ï¤ÊÏÃ¤ä¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿ÇÎÅ»þ´Ö¡¢¿ÇÎÅ»þ¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ë²ð¸î¤ä¸«Á÷¤ê¤Î¹Í¤¨¤Ë¶á¤¤ÀèÀ¸¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ê¤É¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦»Ò¤âÂ¿¤¯¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¼õ¿Ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á±ý¿Ç¤¬²ÄÇ½¤ÊÆ°ÊªÉÂ±¡¤òÃµ¤¹¤Ê¤É¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
À¸³è´Ä¶¤Î¸«Ä¾¤·
Á´¿È¾õÂÖ¤Î°²½¤äÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤Ê¤É¤Ç¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿ー¥ó¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾å¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤±¤¬¤ä½Ð¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ç¤â¤¬¤¤¤ÆÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤Î¤Ê¤¤À¸³è´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌëÃæ¤ÏÇ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤ò¸«¼é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¿È¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿²¤ë¾ì½ê¤Ê¤É¤â¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¸«Á÷¤ê¤Î»þ´ü¤¬Íè¤¿¤é
¤É¤ó¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤è¤ê¤âÀè¤ËÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼÷Ì¿¤ÎÄ¹¤¤»Ò¤Ç¤Ï20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ç¤Ï13¤«¤é14ºÐ¤¯¤é¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤ª¸«Á÷¤ê¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¿´¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ³Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤³¤È¤ò
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¸ÄÀ¤¬ÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ï°ìÈÖ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òË¾¤à¤«¡¢²ÈÂ²¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó°ì¿Í¤Î´õË¾¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤â²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê»Ò¤À¤È¤¤¤¦¸«¤¨Êý¤â²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ìÌÌ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤È»×¤¨¤ëºÇ´ü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸å²ù¤Î¤Ê¤¤´ó¤êÅº¤¤¤ò
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´ó¤êÅº¤¤¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÅË¡¿©¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ÎÀ©¸Â¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤â¤Î¤ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¾ì½ê¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤»þ´Ö¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æþ±¡¤¬ºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤ÇºÇ´ü¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼£ÎÅ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ä¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤ê¤è¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ
¤ª¤¦¤Á¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¬Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ä¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë²êÀ¸¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò°¦¤¹¤ë¤¬¸Î¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë²êÀ¸¤¨¤ë´¶¾ð¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÏÍ¸Â¤Ç¤¹¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿²¹¤«¤¤´Ø·¸À¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ºÇ´ü¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¸å²ù¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤âÏ·¤¤¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ´ü¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤é¤¤¸½¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å²ù¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤í¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç¹¥¤¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ì¤è¤¦¡¢¸å²ù¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£