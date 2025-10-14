¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤È·ëº§¤·¤¿¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤¬¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë
¡¡9·î¤Ë¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤Èµó¼°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤¬¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤¬·ëº§¡ª¡¡¡ÖËÜÊª¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È·ëº§¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÊÁÊª¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ë·ëº§»ØÎØ¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¥Ù¥Ë¡¼¤Î»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î27Æü¤Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¥»¥ì¡¼¥Ê¤Èµó¼°¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ç¥»¥ì¡¼¥Ê¤È¶¦±é¤¹¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥È¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈäÏª±ã¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥í¥ó¥½¥ó¤¬DJ¤òÃ´Åö¡£¥»¥ì¡¼¥Ê¤Î¿ÆÍ§¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ä¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¡¢¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¡¢¥»¥ì¡¼¥Ê¤Î¶¦±é¼Ô¥Ý¡¼¥ë¡¦¥é¥Ã¥É¤ä¥¾¡¼¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎSZA¤ä¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¡¢¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¡¢¥«¡¼¥é¡¦¥Ç¥ë¥ô¥£¡¼¥Ë¥å¤ä¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ç±Ê±ó¤Î°¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉJacob ¡õ Co¤¬¼ê³Ý¤±¤¿»ØÎØ¤Ë¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤Ë·ëº§µÇ°Æü¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¥ë¥Ó¡¼¤È¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¤ò0.03¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ô¥§¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ëº§¼°¤ÎÍâÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡ÖËÜÊª¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È·ëº§¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥É¥ì¥¹¤È¤Ù¡¼¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥»¥ì¡¼¥Ê¤È¡¢Çò¤¤¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢·ëº§¼°¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£·ëº§»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤Æ½Å¤Í¤¿¼ê¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÇµÙ¤à¿ÆÌ©¤Ê¼Ì¿¿¡¢º×ÃÅ¤ÎÁ°¤Ë¿²Å¾¤Ö»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
