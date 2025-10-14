Ç¾½Ð·ì¤ÇÎÅÍÜÃæ¡¦À¶¸¶æÆ32ºÐ¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¾Ð´é¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×
¡¡ºòÇ¯5·î23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡È4Ç¯¤Ö¤ê¤Î´é½Ð¤·¡É¤ò¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶æÆ¤¬¡¢14Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¾½Ð·ì¤ÇÎÅÍÜÃæ¡¦À¶¸¶æÆ¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë»Ñ¡¡Ç¾½Ð·ìÁ°¤Î¡È¹ë²Ú¶¦±é¼Ô¡É¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤â¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡2020Ç¯6·î¡¢´¶À÷À¿´ÆâËì±ê¤Ë¤è¤ëÇ¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¶¸¶¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÂÎÄ´¤Ï°ÂÄê¡£Ç¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±°å»Õ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤È2024Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿À¶¸¶¤À¤¬¡¢¼ê½Ñ¸å¤Ë´é½Ð¤·¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯5·î23Æü¤Ë¡Ö30¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Ò¥²²ò¶Ø¡×¤ÈÍ§¿Í¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÆÍÁ³¤Î´é½Ð¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È°Â¿´¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯2·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¿À¸Í²ñ¤ËÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤éÂçÀª¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÁï»Ò¤µ¤óÀÄ»³¤µ¤ó±óÆ£¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦µÜÅÄÁï»Ò¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ãç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤¿¾Ð´é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ¶¸¶æÆ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mrkiyotan¡Ë
