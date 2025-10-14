¡Ú¹µÁÊ¿³¡Û4¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ËÀÅªË½¹Ô¡¡1¿³¤ÇÄ¨Ìò30Ç¯¤Î¸µ¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×·Ð±Ä¤ÎÃË¡¡Ìµºá¤ò¼çÄ¥¡¡Ê¡²¬¹âºÛ
¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊ£¿ô¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1¿³¤ÇÄ¨Ìò30Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÃË¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢ÃË¤Ï¡ÖÆ±°Õ¤Î¾å¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸µ·Ð±Ä¼Ô¡¢ËÜÂ¿Æ»ÍºÈï¹ð¡Ê67¡Ë¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é¤ª¤è¤½4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«¤é¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î4¿Í¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·ÆüËÜÅá¤Ç¶¼¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©À¸òÃ×½ý¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¹âºÛ¤Ç14Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹µÁÊ¿³¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢ËÜÂ¿Èï¹ð¤Ï¡Ö1¿³È½·è¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±°Õ¤Î¾å¤Ç¤ÎÀ¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¹µÁÊ¤Î´þµÑ¤òµá¤á¡¢·ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï12·î18Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£