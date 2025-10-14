FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊ£¿ô¤Î½÷À­½¾¶È°÷¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1¿³¤ÇÄ¨Ìò30Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÃË¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢ÃË¤Ï¡ÖÆ±°Õ¤Î¾å¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸µ·Ð±Ä¼Ô¡¢ËÜÂ¿Æ»ÍºÈï¹ð¡Ê67¡Ë¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é¤ª¤è¤½4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«¤é¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î4¿Í¤Î½÷À­½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·ÆüËÜÅá¤Ç¶¼¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÀ­ÅªË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©À­¸òÃ×½ý¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

1¿³¤ÎÊ¡²¬ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¤³¤È¤·2·î¡¢¡Ö²áµî¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÆÃ°Û¤Ê°­¼ÁÀ­¤òÈ÷¤¨¤¿ÈÈ¹Ô¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÂ¿Èï¹ð¤ËÍ­´ü·º¤Î¾å¸Â¤Ç¤¢¤ëÄ¨Ìò30Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ê¡²¬¹âºÛ¤Ç14Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹µÁÊ¿³¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢ËÜÂ¿Èï¹ð¤Ï¡Ö1¿³È½·è¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±°Õ¤Î¾å¤Ç¤ÎÀ­¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¹µÁÊ¤Î´þµÑ¤òµá¤á¡¢·ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£

È½·è¤Ï12·î18Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£