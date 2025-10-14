¶ðÅÄÆÁ¹­£³·³´ÆÆÄ

¡¡µð¿Í¤Î¶ðÅÄÆÁ¹­£³·³´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£´Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡£±£¶Ç¯¤«¤é£±£¹Ç¯¤Þ¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»Í¹ñ£É£Ì¡¦¹âÃÎ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í£³·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¸½Ìò»þÂå¡¢²£ÉÍ¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿£¹£³Ç¯¥ª¥Õ°ÊÍè¡¢£²£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Îµð¿ÍÉüµ¢¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£´Ç¯´Ö¡¢£³·³´Æ¤È¤·¤Æ¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¡£¼ç¤Ë°éÀ®Áª¼êÃæ¿´¤Î£³·³Áª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¾ðÇ®Åª¤ËÇ®¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡¶ðÅÄ»á¤ÏÆàÎÉ¡¦ºù°æ¾¦¤«¤é£¸£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡££¹£´Ç¯¤Ë£Æ£Á¤Ç²£ÉÍ¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢£°£°Ç¯¤Ë£²£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£ÄÌ»»ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ï£±£³ËÜ¤Ç¡ÖËþÎÝÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡££°£°Ç¯¤Î°úÂà¸å¤Ï³ÚÅ·¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Î¥³¡¼¥Á¤ä»Í¹ñ£É£Ì¡¦¹âÃÎ¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¡£