¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê£³£¸¡Ë¤¬ÁÇÈ©¤¢¤é¤ï¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë½÷Í¥¡¦ÌîÇÈËãÈÁ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÌîÇÈ¤Ï¡¢Ä¹ß·¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£ó£ô£ù£ì£å£ä¡¡£â£ù¡¡£í£å¡¥¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿Ê£¿ôËç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ä¡¢ÈþÈ©¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¹¥Á¥§»Ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌîÇÈ¤µ¤ó¤À¤«¤é°ú¤½Ð¤»¤ëÄ¹ß·¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂº¤À¤³¦´Ñ¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡ªËÜÅö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡ª¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¥ß¥å¡¼¥º¡¡°µÅÝÅªÈþ¡×¡Ö¥Þ¥µ¥ßÉ±¥»¥¯¥¹¥£¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£