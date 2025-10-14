新日本プロレスは１４日、都内の事務所で記者会見しスターダムのワールド・オブ・スターダム王者＆ストロング女子王者の上谷沙弥が来年１・４東京ドームに参戦することを発表した。対戦相手は未定。

２冠ベルトを持って会見に登場した上谷は「ついに新日本プロレスも沙弥様を求めるようになったか」とほほ笑むと「まぁ東京ドームはいつか、スターダムでも興行をしたいと思っている夢の場所なので、そんな場所に立てることは素直に光栄に思っている」と明かした。

１・４東京ドームは棚橋弘至の引退試合が行われるが「この節目の日に東京ドームのど真ん中に沙弥様が一輪の黒い花を咲かせてやるよ」と予告。さらに「新日本プロレスが沙弥様を認めた」とかみしめると「つまり、今年のプロレス大賞ＭＶＰ！沙弥様しかいないでしょ！」と宣言した。続けて「記者いっぱい来ているけど、お前ら耳かっぽじって聞いておけよ！」と報道陣に迫り「これからのプロレス界、プロレス界だけにとどまらずもっともっとも〜っと広い世間に届けたい。それができる沙弥様。生かすも殺すもお前ら全員にかかっているんだよ」女子プロレス大賞があるとか、そんなショッペェこと言ってんじゃねぇぞ！今年のプロレス大賞ＭＶＰは誰がどうみたって沙弥様しかいねぇんだよ。お前ら分かったら、黙って全員、沙弥様に清き一票を投票しろ！以上」と脅迫すると白昼の中野坂上へ消えた。