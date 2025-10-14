·à¾ìÀè¹ÔÈÇ ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ìÊÔ¡ÚÁ°ÊÔ¡Û±þ±ç¾å±Ç·èÄê
¡¡·à¾ìÀè¹ÔÈÇ ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ìÊÔ¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Î±þ±ç¾å±Ç¤¬¡¢26Æü¤ËÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô5·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤¹¤ë¤É¤¤´ã¸÷¤Î¿ù¸µ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙºÇ½ª¾Ï¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢Âè1ÏÃ¡ÁÂè6ÏÃ¤Ç¹½À®¡£Á°¸åÊÔÆóÉôºî¤Ë¤Æ·à¾ìÀè¹Ô¸ø³«¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ï31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³òÂÀ¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿¿ù¸µº´°ì¤È¥¢¥·(¥ê)¥Ñ¤¬¡¢ÇòÀÐÍ³ÃÝ¤È¶¦¤Ë¶â²ôÃµ¤·¤ÎÎ¹¤òºÆ³«¡£¤½¤ÎºÇÃæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿Ã¦¹ö¼ü¤Î³¤Â±Ë¼ÂÀÏº¤È¼ê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¿·¤¿¤ÊÉ¸Åª¤È¤·¤¿Ã¦¹ö¼ü¤Î¾å¥¨ÃÏ·½Æó¤ÎÂ¼è¤ê¤òÄÉ¤Ã¤Æ»¥ËÚ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤À¤¬¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±§º´Èþ¾åÅùÊ¼¤ÈµÆÅÄÆÃÌ³ÁâÄ¹¤«¤é¤Ê¤ëÂè¼·»ÕÃÄ¤ÎÀÍ¸õ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅÚÊýºÐ»°¤Î°ìÌ£¤¬¡¢Ï¢Â³¾«ÉØ»¦³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿ÊÌ¤ÎÃ¦¹ö¼ü¤ÎÁÜº÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¿ù¸µ¤ÈÅÚÊý¤Î´Ö¤ÇÁá¤¯¤â°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤ë¤â¡¢Âè¼·»ÕÃÄ¤Ë¶â²ô¤¬ÅÏ¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤Î¾¼Ô¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ëÆ»¤òÁªÂò¡£Ï¢Â³»¦¿Í¤Î¼¡¤Î¸½¾ì¤¬»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ì¤È¤Î¾ðÊó¤òÄÏ¤ß¡¢ÂÔ¤ÁÉú¤»ºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤³¤Ë±§º´Èþ¤¿¤Á¤ä¾å¥¨ÃÏ¤Þ¤Ç¤â¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¾õ¶·¤Ïº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Á°ÊÔ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢±þ±ç¾å±Ç¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¢°¦ÃÎ¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ¡¢Âçºå¡¦Âçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¡¢Ê¡²¬¡¦T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇîÂ¿¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÁ´ÀªÎÏ¤¬½¸·ë¤·¡¢¶â²ô¤Î°Å¹æ¤ò²ò¤¯¸°¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ìÊÔ¡£Â©¤Ä¤¯²Ë¤Ê¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆþ¤êÍð¤ì¤ëËÜÊÔ66Ê¬´Ö¡¢µÙ¤á¤ë·ä´Ö¤¬¤Ê¤¤¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç±þ±çÉ¬»ê¤ÊÇ»Ì©¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Î»ý»²¤ä¥³¥¹¥×¥ì¤âÂç´¿·Þ¤È¤Î¤³¤È¡£
