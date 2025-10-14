¡È½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ë¡É¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡×£Å£Ö£É£Ì¤Ë·èÄê¡Ä£Å£Ö£É£Ì¡Ö»à¤Ì³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÃ¡¤¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î»öÌ³½ê¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·º£Ç¯£¶·î¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÎý½¬À¸¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬ÍèÇ¯£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×£Å£Ö£É£Ì¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï£±£³Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢»î¹ç¤Ç²¦¼Ô¡¦¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤òÇË¤ê¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥´Ô¤·¤¿£Å£Ö£É£Ì¤¬»î¹ç¸å¤â¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¥Ü¥ë¥Á¥ó¤òÂÞ¤À¤¿¤¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÍðÆþ¤·Ê§¤¤¹ø¤Ç¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢¶â´ÝµÁ¿®¤òÅê¤²¼Î¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤Ç¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤ò¤¿¤¿¤ÉÕ¤±¡¢£Å£Ö£É£Ì¤È¤Ë¤é¤ß¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÎý½¬À¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç»ß¤á¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÍðÆþ¤·¤¿¿¿°Õ¤ò·ãÇò¤·¡ÖÀµÄ¾º£¤ÎÎ©¾ì¤ÇËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±¡¦£´¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡££Å£Ö£É£Ì¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£Å£Ö£É£Ì¤Ï¥¦¥ë¥Õ¤Ø¡Ö¥¤¥ÁÎý½¬À¸¤ÎÊ¬ºÝ¤ÇÀ¸°Õµ¤¤Ê¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡×¤ÈÊ°³´¤·¡Ö»à¤Ì³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÃ¡¤¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¡×¤È¼õÂú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢£Å£Ö£É£Ì¤¬»ý¤Ä¡Ö£Î£Å£Ö£Å£Ò²¦ºÂ¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢£¶·î¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«Á°¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌîÌÓÆ»¾ì¤ÇÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆÃ·±¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ê¤ÉÃÏÆ»¤Ë¥ì¥¹¥é¡¼½¤¶È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Þ¤ÇÌó£³¤«·î¡£¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ÇÌµË¡¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹£Å£Ö£É£Ì¤Ø½é¿Ø¤ÇÀ©ºÛ¤¹¤ë¡£