Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡¦±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¦Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¤¬»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯±ÇÁü
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Î¸ø³«¡Ê10·î17Æü¡Ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎÄ¹ß·¡¢¶¦±é¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¤Î4¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ã¸ø³«µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¡ä±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·±þ°Ù¤¬SNS¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Çµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¸ø³«µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯±ÇÁü
¡¡Å·ºÍ³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤êÄï»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡Ê¤ª¤¦¤¤¡Ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£Èþ¿Í²è¤Ç¤ÏËÌºØ¤òÎ¿¤°¤È¤Þ¤ÇÉ¾¤µ¤ì¤¿±þ°Ù¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃË¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤½÷À³¨»Õ¡£¤½¤ÎÂçÃÀ¤µ¤È¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¾ðÇ®¤ò¡¢Ä¹ß·¤¬Ç®±é¡£ËÌºØ¤ÎÌçÄï¤Ç±þ°Ù¤ÎÍ§¿Í¡¦Á±¼¡Ïº¡Ê¡á·ÌºØ±ÑÀô¡Ë¤ò¹â¶¶¡¢³ë¾þËÌºØ¤ò±ÊÀ¥¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ß·¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤ÇÉ®¤ò¼è¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4¿Í¤¬ËÌºØ¤Î¼ÂºÝ¤Î³¨¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Î´¶³´¤ä¡¢±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·±þ°Ù¤¬SNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÈ¯Å¸¡£Ä¹ß·¤¬¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É²¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤â¡ÖÀ¤´Ö¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤Æ¤ë¤±¤ÉÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢±ÊÀ¥¤â¡Ö³Î¤«¤ËÅê¹Æ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤Ê¤É¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Ë¡È±þ°ÙÁü¡É¤ò¸ì¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ß·¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¡ØMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂç¿¹´ÆÆÄ¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¿È½é¤Î»þÂå·à±Ç²è¼ç±é¤ËÄ©Àï¡£¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤¬¡¢Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸½Âå¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡ÈÁª¤Ù¤ë¤³¤È¡É¼«ÂÎ¤¬¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±þ°Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¤³¤Î±Ç²è¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿®Íê´Ø·¸¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¿¼¤¤»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëËÜ±ÇÁü¡£±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¸ø³«µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯±ÇÁü
¡¡Å·ºÍ³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤êÄï»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡Ê¤ª¤¦¤¤¡Ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£Èþ¿Í²è¤Ç¤ÏËÌºØ¤òÎ¿¤°¤È¤Þ¤ÇÉ¾¤µ¤ì¤¿±þ°Ù¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃË¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤½÷À³¨»Õ¡£¤½¤ÎÂçÃÀ¤µ¤È¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¾ðÇ®¤ò¡¢Ä¹ß·¤¬Ç®±é¡£ËÌºØ¤ÎÌçÄï¤Ç±þ°Ù¤ÎÍ§¿Í¡¦Á±¼¡Ïº¡Ê¡á·ÌºØ±ÑÀô¡Ë¤ò¹â¶¶¡¢³ë¾þËÌºØ¤ò±ÊÀ¥¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·±þ°Ù¤¬SNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÈ¯Å¸¡£Ä¹ß·¤¬¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É²¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤â¡ÖÀ¤´Ö¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤Æ¤ë¤±¤ÉÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢±ÊÀ¥¤â¡Ö³Î¤«¤ËÅê¹Æ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤Ê¤É¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Ë¡È±þ°ÙÁü¡É¤ò¸ì¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ß·¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¡ØMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂç¿¹´ÆÆÄ¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¿È½é¤Î»þÂå·à±Ç²è¼ç±é¤ËÄ©Àï¡£¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤¬¡¢Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸½Âå¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡ÈÁª¤Ù¤ë¤³¤È¡É¼«ÂÎ¤¬¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±þ°Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¤³¤Î±Ç²è¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿®Íê´Ø·¸¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¿¼¤¤»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëËÜ±ÇÁü¡£±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£