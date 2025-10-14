韓国ドラマ「イルジメ〜一枝梅」「太陽を抱く月」など、多くの作品で名子役としてその名を広めた俳優のヨ・ジング（２８）が、台北で行われたファンミーティングで入隊計画を公式に発表したと１４日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。

記事によると１２日（現地時間）、ヨ・ジングは台北でデビュー２０周年記念のアジア特別ファンミーティングを開催。公演終盤、直筆の手紙で「ファンミーティングのツアーを終えた後、入隊する予定」「皆さんのそばを少しだけ離れて、新しい経験をする時が近づいている」と明かしたと伝えた。

また「入隊前、最後のアジアツアーをしながら、皆さんと顔を合わせて、目を合わせて笑い合った全ての瞬間が大切だった」「僕に会いたくなったら、ドラマと映画を見てほしい」とファンへメッセージを送ったとした。

ヨ・ジングは２００５年に映画「Ｓａｄ Ｍｏｖｉｅ サッド・ムービー」でデビュー。以降、多くの人気俳優の子役を演じるなど、ドラマファンから人気を集めた。

その後、ドラマ「テバク〜運命の瞬間〜」「王になった男」「ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜」「ＬＩＮＫ：ふたりのシンパシー」などに出演し、大人の俳優としての地位を確立した。