時代遅れな中年男性がまず買うべき「無印良品・GUの新作」コスパが高すぎる3アイテム
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆おじさん世代こそ買うべきファストファッション
今回、ファストファッションで買える30〜50代の男性に向けた「秋のマストバイアイテム」を3点紹介します。おじさん世代はどうしてもファッションから離れがち。
昔の服をまだ着られるからと油断していると、「まだそんな服着てるの？」と思われてしまうこともあります。
でも、安心してください。今回紹介するアイテムを押さえておけば、時代遅れと思われない秋スタイルが完成します。
今回紹介するのは、以下の3アイテムです。
・GU/コーデュロイジップアップシャツジャケット 2990円
・MUJI Labo/紳士軽量撥水ナイロンフード付きコート 1万5900円
・GU/コージーメルトンバルマカーンコート 7990円
◆▼コーデュロイジップアップシャツジャケット（GU）
まず最初に紹介するのは、GUのコーデュロイジップアップシャツジャケット。
このアイテムを構成する「コーデュロイ素材」と「ジップアップブルゾン型」は今まさにトレンドの素材とデザイン。2つのトレンドを兼ね備えた、まさに旬を感じられる一着です。
おじさん世代にとってGUにマイナスなイメージのある方は少なくないでしょう。実は昔の安っぽいイメージはもう完全に過去のものです。
現在のGUはトレンドキャッチが本当に早く、価格以上のクオリティを誇るブランド。物単体で見ても驚くほどいいつくりをしています。
◆ゆるさを感じつつも、だらしなくならない
デザインを見てみると、シンプルながらシャツ襟がポイントです。この襟による小顔効果・スタイルアップ効果はおじさん世代にとっても優秀。姿勢や体型が気になり始める世代にも優しいギミックです。
シルエットはリラックスしつつも着丈が短めのクロップドシルエット。ゆるさを感じつつも、だらしなくならない今っぽい形です。
素材はコットン100%のコーデュロイ。細畝でも太畝でもない中間的な厚みで、上品さと季節感を両立。防寒性はそこまで高くないため、秋のトップス兼ライトアウターとして最適です。おすすめカラーはブラウン。上品な色合いでおじさん臭くならずに秋ファッションを楽しめます。
◆▼紳士軽量撥水ナイロンフード付きコート（無印良品）
次に紹介するのは無印良品の紳士軽量撥水ナイロンフード付きコート。
先ほどからやや価格は上がりますが、それを補って余りある完成度。正直、「これ、ブランドものじゃないの？」と思うほどの出来栄えです。
デザインはとにかくミニマルでクリーン。無駄な切り替えや装飾がなく、同色のパーツで統一されている洗練された見た目。コーディネートもテイストも選ばずに着用できます。
◆風をうけて広がると雰囲気もバッチリ
素材はナイロン100%。非常に軽く、微妙なシワ感のある表情により黒一色でものっぺりしません。
シルエットは大ぶりなAライン。きれいな形で、風をうけて広がると雰囲気もバッチリです。さらに体型カバーにも効果的。フード付きなので小顔効果もバッチリ。誰でも羽織ればサマになるので、コート初心者にも最適です。
おすすめカラーはブラック。気軽に羽織れる黒コートとして非常におすすめです。
◆▼コージーメルトンバルマカーンコート（GU）
最後に紹介するのは、GUのコージーメルトンバルマカーンコート。これはコスパが完全に壊れてます。
見た目・シルエット・デザイン、どれを取っても7990円とは思えない完成度。ベースはステンカラー型で、襟付きのため小顔効果も高め。
