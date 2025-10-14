お笑いコンビ、ラブレターズの溜口佑太朗（40）が13日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。「キングオブコント」で優勝し、生活が激変したことを明かした。

同番組は出演者の私生活の領収書やレシートをのエピソードとともに査定し、金額に見合う面白さと判定すれば全額キャッシュバックをするというトークバラエティー。この日はお笑い賞レースのチャンピオンが集まった。

「キングオブコント2024」王者の溜口は「3年前に結婚させていただいたんですけども。3年前って僕ら本当、もう仕事カツカツで。そういった状況でも奥さんが『私も一緒に働くから、もう自分の夢追っかけて、頑張って、応援するから』って結婚させていただいたんですけど」と明かした。

続けて「それで去年の8月なんですけど、子どもが生まれまして。これいよいよヤバいぞ、どうしよう…っていうタイミングで奥さんに相談したら『私もできるだけ仕事するから。あなたもできるだけ仕事頑張って、ネタ作り頑張って』みたいな感じで、毎日送り出してくれるみたいな」と振り返った。

そして「保育園に行かせようっていう話になり。ただ、でも、今、保育園ってめちゃくちゃ入るの大変で、入れたらラッキー、希望の保育園に入れたら超ラッキーぐらいの状況で。保育園の申請をするんですけども『就労証明書を出してください』っていう。会社員の方はもう普通に発行されて、それを提出すればいいんですけども。我々芸人は『直近3カ月のスケジュールを全部書いて提出してください』っていう」と説明した。

そして「それで（キングオブコント）優勝する前なんですけど、見たらスケジュール帳がバカスカスカ状態なんですよ」と明かすと、大悟が「全然、お前が育てろよ」と突っ込んだ。溜口は笑い、「『あなたに保育園なんて必要ないでしょ？』ってなって、まず落選なんですよ。『なんなら他の子もあなた見てください』ぐらいの」と話すと、笑いが起きた。

続けて「それで去年、過去最大の盛り上がりがあって（キングオブコント）優勝させていただいたんですけども」と、びっしり埋まったスケジュールを公開。「休みなしで、しかも0時〜24時までのスケジュール書かなきゃいけないんですけど、1日3〜4時間寝れたらラッキーぐらいの」と明かした。

「11月末に申請を出さなきゃいけないタイミングだったんで、申請した時に（役所の担当者から）『お体大丈夫ですか？』って言われるぐらいで。第一希望の保育園に受かった」と明かし、提出した5500円の領収書は「保育園で必要な布団のシーツのカバー」と説明した。

大悟が「給料10倍どころじゃない？」と質問すると、「ホント、10倍ぐらい。納豆とかも最近が多いやつを買えるようになった。栄養がいいものを買えるようになった」と明かした。

そして大悟が「今のスケジュール、元に戻ってないよね？」と聞くと、「えっと…、6割…残った」と明かした。そして大悟は溜口の領収書を差し戻し、笑った。