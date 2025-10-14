¥é¥ó¥Ñ¡¼¥ÉÎ¨¤¤¤ë¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ïº£µ¨±Ñ2Éô¤ÇÌµÇÔ¡ª¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¾º³ÊºÇÍÎÏ¸õÊä¤«¡¡¡ÖÈà¤é¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×
ºä¸µÃ£Íµ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¼Â¼Á2Éô¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½¢Ç¤Åö»þ17°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òºÇ½ªÅª¤Ë5°Ì¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¡¢¾º³Ê¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£¤·¤«¤·½à·è¾¡¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤â¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤â¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À½øÈ×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾º³Ê¸õÊäÉ®Æ¬¤À¤È¸ÀµÚ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö46»î¹ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢º£¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤òµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤À¤¬¡¢¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²÷¿Ê·â¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºäËÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢Ãå¼Â¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè9Àá¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤Àï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£