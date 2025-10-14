第７４回東京都信用金庫野球大会で５７年ぶりに優勝した東京東信用金庫の吉田誠理事長と野球部監督らが１４日、本店を置く東京・墨田区の山本亨区長を表敬訪問し、１９６８年の第１７回大会以来の栄冠を報告した。

９月２０日にベルーナドームで行われた青梅信用金庫との決勝では延長１０回タイブレークの末、劇的な逆転サヨナラ勝ちで優勝を決めるというミラクルに、山本区長も「ほんとすごい。相手が強いという前評判のなかでよくぞ」と称賛。５２年から始まった伝統ある野球大会で決勝戦に進むのも９６年以来２９年ぶりという大舞台で「ひがしんの大谷（翔平）と呼ばれている」（吉田理事長）千葉商科大出身の左腕エース・石田海斗が１０回２失点の熱投。打っては先制＆同点打と最優秀選手に選ばれる投打の活躍を見せ、悲願の頂点に立った。

当日はスタンドに安田学園吹奏楽部とチアリーディング部の１００人を含む約１５００人が集結。地域一丸となった大応援団がチームを後押した。創立８０周年のメモリアルイヤーに花を添える形となった。