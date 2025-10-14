演歌歌手の千昌夫（78）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。歌手・吉幾三（72）の大ヒット曲「俺ら東京さ行ぐだ」（1984年）の秘話を明かした。

司会の黒柳徹子から歌手の吉幾三との関係を聞かれた千は「私のところに3〜4年、下積みというかついておりましたけども」とデビュー後に千のもとにいたと説明。そんな吉の提供曲「津軽平野」が1984年に発売され、大ヒットとなり、千の代表曲となった。

「吉君をその前に僕が何度もレコード会社や、プロダクションに売り込んだんです」と千。「『おら東京さ行ぐだ』は『津軽平野』の前だったんですよ。『津軽平野』の前に『おら東京さ行ぐだ』は“絶対、これは俺の歌だ”と思って、ずっと温めてたんです。吉君も僕に歌わせようと思ってて」と告白した。

「この歌をレコード会社が僕の後援会の人たちに聞かせたんです。（そうしたら）“千さん、これだけは絶対やめてください”って言うんです。なんでかっていうと。“千さん、考えてください。あなたは故郷をいつも歌っている人ですよ。それが『おらこんな村いやだ』とか『電気もねえ、テレビもねえ』とかって、そんなこと、歌っていいんですか”って言われて」と後援会からの猛反対で断念。

「それで仕方なく、吉君に“これ、あんた作った歌なんだから”って。僕が歌うと反対された『おら東京さ行ぐだ』は吉君に（返した）。それでレコード会社どこも受け付けないから、僕がキャッツタウンレコードというレーベルを立ち上げて、そこから（発売した）」と自身のプロデュースで発売となったいきさつを明かした。

結局、「おら東京さ行ぐだ」は大ヒット。千は「あの中に“おらは銀座に山買うだ”って歌詞があるんですよ。あれ私が考えたんです」と笑った。