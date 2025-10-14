１４日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことで政界が大混乱に陥っている現状を報じた。

同番組では、政権交代を目指す立憲民主党の安住幹事長と日本維新の会の中司幹事長、国民民主党の榛葉幹事長がこの日、臨時国会での首相指名選挙を巡り、国会内で会談。一方、自民党の高市早苗総裁は所属国会議員に対し、公明党が連立を離脱することになった経緯について説明するという動きを報じた。

ＭＣの宮根誠司氏に前日に同番組に出演した高市氏の推薦人でもあった参院議員・青山繁晴氏が「著名な議員が高市総裁に退いててもらって、総裁選をやり直すべきだとおっしゃってる人がいる」と発言したことについて聞かれたコメンテーターとして出演の元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏は「私も、そのベテラン議員の方の発言にびっくりして。解散しろ！なんて言ってる人もいるって（聞いて）民主主義の仕組みが分かってるのか？って、ちょっとびっくりしましたけど」と苦笑しながら話すと「それだけ（党内が）動揺してるんですよ」と続けていた。