サッカー元日本代表の内田篤人さんは１２日、石川・輪島市内で行われた「ＪＦＡユニクロサッカーキッズｉｎ石川（能登）」に参加し、およそ５０人の６歳以下の子どもたちとサッカー教室を通して触れあった。

開会式で内田さんが登場すると、子どもたちは少し緊張気味の表情を浮かべながら、内田さんの一挙手一投足にくぎ付けに。ミニゲームでは内田さんが子どもたちと一緒に参加し、「あっちあっち！」と指差して一緒にゴールを目指したり、「ナイスキック！」と声を出して楽しんだ。

昨年に引き続きＪＦＡユニクロサッカーキッズのゲストとして２度目の石川訪問となった内田さんは、「１年前に訪問した際は、地震の影響がまだ残っており、校舎のコンクリートが崩れたりしていたのが印象的だった。そこから１年たつが、まだ復興が進んでいない場所も目の当たりにしており、この活動をする意味を改めて感じている。また、地域の方と一体になってこの活動を盛り上げることに意味があると感じており、僕にもまだできることが色々とあると思うので、これからも支援をしていきたいし、能登という地域の素晴らしさを届けていきたい」と、復興に向けた自身の役割や被災地への思いを口にした。

また、子どもたちに向けて「今回のサッカーのように、チームスポーツに挑戦したり、接触を怖がらないでこれからも色々なスポーツを楽しんで欲しいと思います。今回のイベントが子どもたちのスポーツの始まりになってくれたらうれしいです」とエールを送った。