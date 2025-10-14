NHK¤ÎÁíÎÏÀï¸¦µæ½êÂêºà¥É¥é¥ÞÆâÍÆ¤á¤°¤ê°äÂ²¤¬¿Í¸¢¿¯³²¤ÇÂ»³²Çå½þÀÁµá¡¡BPO¤Ë¤â¿½¤·Î©¤Æ
NHK¤¬8·î16¡¢17Æü¤ËNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿Àï¸å80Ç¯´ØÏ¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âêºà¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤Î½éÂå½êÄ¹¡¢ÈÓÂ¼¾÷Ãæ¾¤ÎÂ¹¤Ç¡¢¸µÃó¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È¤ÎÈÓÂ¼Ë»á¡Ê78¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÍ¼±¼Ô¤é¤ò¾·¤¤¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤ëÎò»Ë¤Î²þ¤¶¤ó¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÎÈÓÂ¼Ãæ¾¤Î¿Í³ÊÉ½¸½¤Ê¤É¤Ë¡Ö»ö¼Â¤ÈÈ¿¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤ÇÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÓÂ¼»á¤Ï8·î26Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö»ä¤ÎÁÄÉã¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤ÇÉô²¼¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÄÉã¤Î¿Í³Ê¤òÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÄÉã¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê½ñÊª¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦º¬µò¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤¿¡¢»Ë¼Â¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏÄ¶Ê¡Ê¤ï¤¤¤¤ç¤¯¡Ë¡¢ÙÔÂ¤¡Ê¤Í¤Ä¤¾¤¦¡Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤¢¤ëNHK¤¬¤³¤¦¤·¤¿´Ö°ã¤Ã¤¿ÅÁ¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤¯°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
NHK¤Ï²ñ¸«¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÈÖÁÈ¤ÏÀï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤ÄÃæ¤ÇÎò»Ë¤òÉ÷²½¤µ¤»¤º¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î²áÄø¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤Ï¼Âºß¤·¤¿ÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÄ¹¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤Î»Ë¼Â¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¼ÂÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
9·î¤ÎÄêÎã²ñÄ¹²ñ¸«¤Ç¤Ï°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤¬¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÌÀ¼¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âNHK¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤ÆÀïÁè¥É¥é¥Þ¤ËÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤¬20Ç¯¤´¤í¤«¤éÀÐ°æ´ÆÆÄ¤ÈÃÓ¾¾¤é¤Î´Ö¤Ç±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢22Ç¯¤Ë¾¾ÃÝ¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤â»£±ÆÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢23Ç¯¤ËNHK¤Ø¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ø»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ªNHK¤Ï9·î¤Î²ñ¸«¤Ç±Ç²è²½¹½ÁÛ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÓÂ¼»á¤ÏBPO¡ÊÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡Ë¤Ø¤Î¿½¤·Î©¤Æ¸¡Æ¤¤Î°Õ¸þ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Í×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£NHKÂ¦¤Ø¤Ï¡Ö¼Õºá¡¢ÄûÀµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á¤ËÈÖÁÈÀ©ºîÀÕÇ¤¼Ô¤«¤éÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤â¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Öº£Æü¤Î»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÂÐÏÃ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¼õ¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼Õºá¤ä±Ç²è²½¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤É¡ËÁ´ÂÎ¤ò¤È¤é¤¨¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤éÂÐ±þ¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¤Þ¤¿¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ë¼Â¤È°ã¤¦¿Í¤ËÉÁ¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¹¸ü¤Ê¿Í¤òÈÜÎô¤Ê¿Í´Ö¤ËÉÁ¤¯¤Î¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏBPO¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¸µBOP°Ñ°÷¤ÎºØÆ£µ®ÃË»á¡¢¸µNHKÊóÆ»µ¼Ô¤ÇÂçºå·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¶µ¼ø¤ÎÎ©´äÍÛ°ìÏº»á¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ºØÆ£»á¤Ï24Ç¯ÅÙÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¤â¡Ö´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¸½Âå¤ÇÀµµÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò°ìÊýÅª¤Ë²áµî¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸µBPO°Ñ°÷¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤ÊÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£NHK¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°Õ¸«½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼Âºß¿ÍÊª¤Î¿Í³Ê¤Þ¤Ç¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Î©´ä»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âNHK¤ÎºîÉÊ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î±é½Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖÁÏºî¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤½¤í¤½¤í¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤ËÌäÂê¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢NHK¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤âÄè¤·¤¿¡£ÈÓÂ¼»á¤«¤é¤ÏÊüÁ÷Á°¤Ë¹³µÄ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖµÓËÜ¤ò½ñ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢²ñÄ¹¤Þ¤Ç¤¬¡Ê²ñ¸«¤Ç¡Ë¤¢¤¢¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£ÉáÄÌ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é±Ç²è²½¤ÎÏÃ¤¬Àè¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢NHK¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤â¥Ð¥Ä¤¬¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼¡¤ÎÃ´Åö¤«¤é³°¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î·ï¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬²þ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à²ñ¾ì¤Ë¤Ï°ìÈÌ»æ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥«¥á¥é¤Ê¤ÉÊóÆ»¿ØÌó50¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£