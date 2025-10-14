日本人メンバー3人所属！オーディション番組『B:MY BOYZ』発「YUHZ」、プロフィール写真公開

オーディション番組『B:MY BOYZ』（SBS）から誕生したボーイズグループYUHZ（ユアズ）が、グループプロフィール写真を通じてまばゆいビジュアルを披露した。

【写真】YUHZ“日本人メンバー”、投票1位に！

YUHZは、10月13日18時に公式SNSを通じてグループプロフィール写真を公開。写真の中でYUHZは、デニムの衣装をおそろいで着用し、明るい笑顔からシックなカリスマまで、多彩な魅力を発揮している。新しいプロフィール写真を通して垣間見えるメンバー同士の温かいケミストリーも印象的だ。

特にYUHZは、『B:MY BOYZ』オーディション当時よりもさらにアップグレードされたビジュアルを披露し、本格的な活動への期待を高めた。

（写真提供＝Pinnacle Entertainment）YUHZ

『B:MY BOYZ』を通じて誕生したYUHZは、“Your Hertz（ユア・ヘルツ）”の略で、「世界に散らばった波動が集まり、君と僕をつなぐ一つの音楽になる」という意味が込められている。結成後は公式SNSを開設し、グローバルK-POPファンとの交流を積極的に続けている。 個人プロフィールに続き、グループプロフィール写真の公開でさらに熱気を高めたYUHZは、今後、音楽・演技・モデルなど多方面で活動を展開していく予定だ。

なお、YUHZは10月18日、東京・Zepp Hanedaで初の公式ファンコンサート「YUHZ Fan-Con in Japan 2025：YoUr HertZ」を開催し、ファンと対面する予定だ。

