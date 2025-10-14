パワハラの末にこの世を去った韓国気象キャスターを巡る遺恨に決着か　局と遺族が明日（15日）記者会見

韓国の放送局MBCが、同局で気象キャスターとして勤務していた故オ・ヨアンナさんの遺族と合同記者会見を開く。

MBCは10月14日、「15日にアン・ヒョンジュン社長とオ・ヨアンナさんの遺族が出席する記者会見を行う」と発表した。

オ・ヨアンナさんはMBCでフリー契約の気象キャスターとして活動していたが、2024年9月15日に28歳の若さで亡くなった。その訃報が公になったのは、約3カ月後の同年12月10日のことだった。

特に注目を集めたのは、故人の携帯電話から約17枚に及ぶ“悲痛なメッセージ”が見つかったことだ。そこには、職場でのいじめやパワハラを示唆する内容が含まれており、社会に大きな衝撃を与えた。

しかし、MBCは当初これらの疑惑を否定。真相を調査するための委員会が設置されたのは、騒動発生から数カ月後の2024年2月だった。だが、発足から8カ月が経過した現在も、調査結果は公表されていない。

一方、韓国の雇用労働部（日本の厚生労働省に相当）はMBCに対する特別労働監督の結果を発表し、「故人に対する職場いじめ行為があったと判断する」としながらも、オ・ヨアンナさんを労働基準法上の“労働者”として認めるのは難しいと判断。そのため、同法に定められた「職場内いじめ防止規定」は適用されなかった。

こうした状況のなか、オ・ヨアンナさんの母親は今年9月、娘の死去から1年を迎えるにあたり、MBC本社前で公式謝罪と再発防止を求めて無期限のハンガーストライキに突入した。そして27日目となる10月5日、MBCと遺族の間で合意が成立し、断食は終了した。

MBCは今回の記者会見で、故人への公式謝罪を行い、名誉社員証を授与するとともに、再発防止策を発表する予定だ。また、これまで非正規雇用だった気象キャスターを正規職の「気象・気候専門家」に転換する方針も明らかにする見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇オ・ヨアンナさん プロフィール

1996年4月30日生まれ。韓国・光州出身。ソウル芸術大学の文芸創作科を卒業。一時はアイドル練習生を目指し、2017年に行われたJYPエンターテインメントの練習生13期公開オーディションに参加。「Hermoso Beauty賞」を受賞し、副賞として3カ月の受講券を受け取った。同オーディションの同期にNiziUのマコ、Stray Kidsのスンミン、元FANATICSのユンヘなど。以降、2019年5月に行われた韓国の伝統美人を選抜する「全国春香（チュニャン）選抜大会」で「スク」に選出。2021年、地上波テレビ局MBCの気象キャスター公開採用に合格し、同局で活動を続けた。しかし2024年9月15日、28歳でこの世を去った。