EXO・シウミン、“静かな色気”漂う大人の魅力…新シングル『Overdrop』コンセプトフォト公開

EXOのシウミンが、シックな魅力あふれる新ビジュアルを公開した。

所属事務所INB100は10月13日、公式SNSを通じてシウミンのデジタルシングル『Overdrop』のコンセプトフォトを公開し、本格的なカムバックプロモーションをスタートさせた。

公開された写真の中でシウミンは、車の運転席に座りながら、抑えた色気を漂わせている。レザーグローブにシースルーシャツを合わせたブラックトーンのスタイリングで、洗練された大人の魅力を最大限に引き出した。おぼろげな表情と深い眼差しからは、静かな緊張感が感じられ、ニューシングルへの期待を一層高めた。

（写真＝INB100）シウミン

『Overdrop』は、シウミンが今年3月にリリースした2ndミニアルバム『Interview X』以来、約7か月ぶりに発表する新作で、より深みを増した音楽性とステージへに懸けるnterview X』以来、約7か月ぶりに発表する新作で、より深みを増した音楽性とステージへに懸ける情熱が込められている。

（写真＝INB100）シウミン

なお、シウミンのデジタルシングル『Overdrop』は、10月20日午後6時に各種音楽配信サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）