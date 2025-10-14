影山優佳（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/14】元日向坂46の影山優佳が13日、自身のInstagramストーリーズを更新。お手製のパスタを公開し、反響が上がっている。

【写真】影山優佳、丁寧に盛られたパスタが“お店級”

◆影山優佳、手作りパスタ披露


影山は「先日＃グノーシアの初回放送をリアタイしたときに作った明太クリームパスタです」とアニメ「グノーシア」（TOKYO MX・BS11ほか各局／毎週土曜24：00〜）を鑑賞した際に作ったというパスタを公開。写真には、大きめの器に丁寧に盛られた色鮮やかな明太クリームパスタが収められている。

◆影山優佳の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「アニメ観ながら食べたのかな？」「お店みたい」「器もおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

