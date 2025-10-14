美人YouTuber、美脚際立つ万博コーデ公開「着こなし可愛い」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】YouTuberのかすが14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートに反響が寄せられている。
【写真】かす、膝上ミニスカから圧巻美脚披露
かすは「万博最終日、たそといってきたよー！パレードもミャクミャクも見れて最高だった よしもとパビリオンお気に入り」とつづり、大阪・関西万博を訪れたことを報告。投稿では、肩をのぞかせたニットに白のバルーンワンピースから美しい脚をのぞかせた写真を披露している。
この投稿にファンからは「着こなし可愛い」「スタイル良すぎ」「楽しそうなのが伝わる」「見惚れる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】かす、膝上ミニスカから圧巻美脚披露
◆かす、美脚際立つオフショット公開
かすは「万博最終日、たそといってきたよー！パレードもミャクミャクも見れて最高だった よしもとパビリオンお気に入り」とつづり、大阪・関西万博を訪れたことを報告。投稿では、肩をのぞかせたニットに白のバルーンワンピースから美しい脚をのぞかせた写真を披露している。
◆かすの写真に反響
この投稿にファンからは「着こなし可愛い」「スタイル良すぎ」「楽しそうなのが伝わる」「見惚れる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】