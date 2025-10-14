「それをやると離婚って言われてる」高嶋政宏、妻の前では“絶対にできないこと”
俳優の高嶋政宏（59歳）が、10月14日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。「それをやると離婚って言われてる」という、“妻の前では絶対にできないこと”について語った。
高嶋はこの日、映画「THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE」の宣伝を兼ねて、オダギリジョー、森川葵と共に番組のインタビューに対応。“ひそかに抱く欲望”について質問を受ける。
これに高嶋は、妻の前では絶対にできないこととして、「奥さん（シルビア・クラブ）が舞台が多いんで、くさいのが嫌だっていうので、にんにくを食べないんですよ。なので、もうね、にんにくを朝から晩まで延々食べ続けたい」と語る。
そして「行きつけのイタリアンで、にんにく30個入りのペペロンチーノとか、全部ににんにく入れてもらう。カルパッチョからガーリックトーストはもちろんのこと」と話すと、オダギリは「欲望にまみれてる（笑）」と笑う。
高嶋は「それをしたいですね。それをやると離婚って言われてる。離婚は嫌ですね」と語った。
